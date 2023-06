Erfolg in der Relegation: Finsinger Dritte bleibt in der A-Klasse

Klassenerhalt geschafft: Die Finsinger Dritte bleibt in der A-Klasse – entsprechend ausgelassen wurde gejubelt und anschließend auch gefeiert. © Christian Riedel / fotografie-ri

Im Relegationsspiel um den Verbleib in der A-Klasse hat am Dienstagabend der FC Finsing 3 gegen den SC Kirchasch 2 nicht unverdient mit 2:1 (1:1) Toren gewonnen.

Neuching – Vor knapp 400 Zuschauern hatten beide Mannschaften auf neutralem Platz in Neuching lautstarke Unterstützung von den Fans, die eine bis zum Schluss umkämpfte Partie sahen.

Besser ins Spiel kamen die Finsinger, die eine technisch starke Mannschaft aufgeboten hatten, die den Ball gut in den eigenen Reihen laufen ließ. Doch die Kirchascher leisteten mit einem guten Zweikampfverhalten sowie entsprechendem Einsatz erbitterte Gegenwehr und ließen nur wenig zu.

Gleichwohl kamen die Finsinger zu Möglichkeiten. In der 10. Minute setzte sich Michael Bayer in halbrechter Position durch, verfehlte aber das Kirchascher Tor. Weit besser war dann seine Vorarbeit beim Führungstreffer nach einer guten Viertelstunde. Wieder tauchte Bayer auf halbrechts in guter Schussposition auf. Allerdings suchte er diesmal nicht den Abschluss, sondern zog weiter auf die Torauslinie und legte perfekt für Luca Nikas auf, der aus kurzer Distanz den Ball zum 1:0 für Finsing ins Tor schob.

Erst langsam kamen die Kirchascher besser ins Spiel, hatten dann aber in der 25. Minute großes Glück, als Torwart Ägidius Altmann ein Abspiel misslang und der Ball bei Thomas Fertl landete, der mit dem Geschenk aber nichts anzufangen wusste. Der Auftrieb der Kirchascher hielt bis zur Halbzeit weiter an, und dafür wurde die Mannschaft von Trainer Marcel Tätzel kurz vor der Pause mit dem Ausgleich belohnt. Der KSC erhielt in halblinker Position einen Freistoß zugesprochen, den Sebastian Maier scharf in den Fünfmeterraum schlug, und der von Andreas Schäffler entscheidend zum 1:1 ins FCF-Tor abgelenkt wurde.

Ein hartes Stück Arbeit: Beide Teams schenkten sich 90 Minuten lang nichts. In dieser Szene riskiert Kirchaschs Torwart Ägidius Altmann Kopf und Kragen gegen die Finsinger (rot, v. r.) Luca Nikas und Erhard Huber. Die KSC-Abwehrspieler Andreas Buß (l.) und Johannes Grasser (r.) brauchen nicht mehr einzugreifen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach dem Seitenwechsel kamen die Finsinger motiviert aus der Kabine und setzten wieder auf die Offensive, was die Kirchascher zwar vor Probleme stellte, doch ihr Abwehrverbund funktionierte. Bei einer strittigen Szene, bei einer „Vollversammlung“ im Kirchascher Strafraum, forderten die Finsinger Zuschauer und Spieler nach einem grenzwertigen Zweikampf vehement einen Strafstoß, doch der Unparteiische Paul Görner, der sehr gut stand, ließ weiterspielen. Bei den Finsingern kam oft der letzte Pass nicht an. So entschied sich der starke Bayer für eine andere Variante und schloss eine starke Einzelleistung zum 2:1 ab (57.).

Doch es war noch nicht einmal eine Stunde gespielt, und Kirchasch mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Mit Jonas Leitloff, Justin Schröter und Maxi Straßer sowie später noch Tobias Maier kamen frische Kräfte. Mit dem Mute der Verzweiflung schaltete der SC Kirchasch voll auf Offensive, was natürlich den Finsingern allen Raum für Konter öffnete. Doch weder konnten die Finsinger ihre Chancen zum 3:1 nutzen noch die Kirchascher ihre Einschuss- oder Kopfballmöglichkeiten zum 2:2. So blieb es nach 90 Minuten beim knappen Erfolg der Finsinger, die den Klassenerhalt nach dem Spiel entsprechend feierten.