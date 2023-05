Reserve der Langengeislinger mit Klatsche – Abstieg immer noch möglich

Von: Dieter Priglmeir

Die Langengeislingerinnen zeigten eine gute Leistung, gegen die SG Manching reichte es aber nicht. © FC Langengeisling

Den langengeislingern Frauen II gelang gegen den Tabellenführer keine Überraschung. Tabellennachbar Pörnbach rückt nun auf zwei Punkte ran.

Langengeisling – Trotz der 2:6-Niederlage bei der SG Manching boten die Fußballerinnen des FC Langengeisling 2 eine gute Leistung. Die Heimelf spielte im Stile eines Spitzenreiters und war topeffektiv. Bereits nach wenigen Minute setzte Denise Rink einen Weitschuss ins lange Eck. Die Geislingerinnen hielten aber dagegen. Jessica Lux gewann die Zweikämpfe im Mittelfeld.

Dann spielte Milena Schulte herrlich Johanna Pointner frei, die die komplette Abwehr überlief und zum Ausgleich traf.

Jetzt war die Partie auf Augenhöhe, doch dann staubte Nicole Krause zum 2:1 ab, und Rink jagte einen Freistoß in den rechten oberen Winkel. Kurz vor und nach der Pause legte Manching nach. Doch der FCL kämpfte weiter und kam durch einen Elfmeter von Schulte nach Foul an Lex zum 2:5. Dann verletzte sich die starke Keeperin Wilma Rehm am Knie und musste ausgewechselt werden. Für sie stellte sich Catja Schlegel in den Kasten, die nur noch einen Treffer hinnehmen musste. (pir)