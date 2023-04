Reserven trumpfen auf: Die Zweiten aus Walpertskirchen und Geisling entzaubern Hörlkofen und Erding

Von: Tobias Fischbeck

A-Klasse 7 Donau/Isar: Die Reserve des SV Walpertskirchen gewann das Derby gegen den SV Hörlkofen. © Alexander Fox

In der A-Klasse 7 Donau/Isar waren inbesondere die Reserve-Teams erfolgreich, auch Eichenkofen gewinnt. Die weiteren Spiele im Überblick.

SV Walpertskirchen II – SV Hörlkofen 3:1

Derbysieg für den SVW: Bereits nach 18 Minuten sorgte Korbinian Adlberger perKopf für das 1:0. Nur eine Minute vor der Pause gab’s Elfmeter: Philipp Dittrich verwandelte zum 2:0. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Franz Huber auf der anderen Seite auf den Punkt, nachdem Torhüter Lukas Weinhuber etwas zu spät herausgekommen war und seinen Gegenspieler noch leicht berührt hatte.

Tobias Dangl traf zum 1:2. Den alten Abstand stellte nach einer Stunde erneut Adlberger wieder her, nachdem er sehenswert freigespielt worden war. „Es war ein verdienter Sieg auf einem sehr tiefen Boden. Endlich hat’s mal wieder geklappt für die Jungs“, sagte SVW-Trainer Hans Kleemann.

FC Langengeisling II – FC Erding 3:1

„Ein Spiel auf ein Tor“ sah FCL-Trainer Sebastian Held in den ersten 25 Minuten, Erdings Keeper Flo Leiner hielt sein Tor trotz zahlreicher Chancen sauber. Geisling ging nach 31 Minuten durch ein Konter-Tor von Moritz Wiesheu in Front – per Flachschuss ins lange Eck.

Drei Minuten vor der Pause legte Rene Mecking, ebenfalls nach einem Konter, das 2:0 nach. Er tanzte Gegenspieler und Torwart Leiner aus. In der zweiten Hälfte war das Spiel völlig offen. Erding verkürzte durch Nikita Talovsky auf 1:2 (50.). Doch vom Elfmeterpunkt entschied Christopher Scherm die Partie (78.). Zuvor hatte Cedric Freisleben Stefan Obermaier gefoult. „Es war ein Arbeitssieg“, so Held, der seinem Team am Dienstag trainingsfrei gab.

FC Neufahrn – SpVgg Neuching 2:0

Nichts zu holen gab’s für die SpVgg. Ein Doppelschlag von Kevin Ogbebor in Hälfte eins sorgte für die Entscheidung zugunsten des Spitzenreiters. Das 1:0 war ein strammer Schuss aus 20 Metern in der 16. Minute. In der Folge hatte Neuching sogar die Chance zum Ausgleich, Fellermairs Ball touchierte die Latte.

Schließlich machte Ogbebor in der 33. Minute mit dem 2:0 aus dem Gewühl heraus alles klar. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es ging hin und her. Das hätte auch unentschieden ausgehen können“, so Neuchings Trainer Robert Edlfurtner.

SpVgg Eichenkofen – FC Finsing III 6:1

Am Tag nach der MaibaumAnkunft feierte die SpVgg ein Schützenfest. In der 10. Minute besorgte Josef Ippisch das 1:0 nach toller Körpertäuschung. Nur drei Minuten später glich Erhard Huber per Sonntagsschuss ins Kreuzeck aus. Nach 25 Minuten aber brachte Kilian Zehner die SpVgg mit seinem Volley-Aufsetzer erneut in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Matthias Kurz.

Nach der Pause hielt sich Finsing zunächst schadlos. Doch eine Viertelstunde vor dem Ende glückte Marco Steinberg der vierte SpVgg-Treffer. Lukas Ippisch machte in der 87. Minute das 5:1, und Thommy Frieß sorgte in der 90. Minute für den kuriosen Schlusspunkt: Aus zwei Metern ging der Ball erst an den Pfosten, dann an die Latte und schließlich ins Tor. „Wir waren von der ersten Minute an überlegen. Den Sieg widmen wir unseren Mannschaftsbetreuer Martin Dschunko Lex, der heute Geburtstag hat“, so Torschütze Frieß.

FC Schwaig II – FC Eitting II 4:3

Es war ein irres Derby. Vom Elfmeterpunkt traf Eittings Harry Ludwig mit dem Pausenpfiff zum 1:0. Hälfte zwei verlief dramatisch. Zunächst glich Schwaig durch Luis Ropero aus. Nur zwei Minuten später markierte Marvin Voges das 2:1 für Schwaig. Der Favorit baute seine Führung durch Veit Breuer aus (60.), Eitting aber bewies Moral.

Nur eine Minute später verkürzte Michael Weber. Zwölf Minuten vor dem Ende glückte Christian Weber der Ausgleich. Doch Josef Schmids Direktabnahme aus 20 Metern sorgte für den umjubelten 4:3-Siegtreffer Schwaigs. Mit der letzten Aktion setzte Ludwig einen Elfmeter an die Latte. „Es ist ein verdienter Derby-Sieg. Aber natürlich ist es auch glücklich, wenn man kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gegen sich hat“, sagte Schwaigs Sprecher Rainer Hellinger. (Tobi Fischbeck)