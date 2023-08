FC Lengdorf: Revanche, Teil zwei?

Von: Dieter Priglmeir

Spielt er? Franco Soaves Einsatz ist noch nicht sicher. © GÜH

„Freundliche Rivalität“ nennt Trainer Sepp Heilmeier das Verhältnis zwischen seinem SVW und dem FCL und belegt das mit einem Beispiel.

Lengdorf - „Wegen einer Hochzeit von einem unserer früheren Spieler haben wir um eine Verlegung gebeten. Und die Lengdorfer haben alles in Bewegung gesetzt, dass das auch klappt.“ Deshalb gibt es heute das Doppelderby, erst in der A-Klasse 8 und eben das Kreisliga-Derby. „Insgesamt hätten uns wohl rund 15 Leute gefehlt“, rechnet Heilmeier vor.

Das dürfte es aber auch schon gewesen sein mit den Lengdorfer Nettigkeiten, denn laut Spielertrainer Franco Soave sitzt der Stachel der letztjährigen 0:3-Heimniederlage noch tief. Der 1:0-Auswärtssieg in der Rückrunde soll also nur Teil eins der Revanche gewesen sein.

Soave kann auf das Team zurückgreifen, das am Sonntag 1:0 in Kirchasch gewonnen hat, muss also weiter auf Lukas Fischer verzichten und auf sein Bauchgefühl oder die Schmerzen hören, die er selbst hat, seitdem er mit einem dicken Knöchel aufgewacht ist. „Wegen so etwas gehe ich nicht zum Arzt, mal schauen, ob es funktioniert.“ Aber er vertraue auf sein Team und freue sich auf den Vergleich „mit dieser jungen, unbekümmerten Truppe, die wirklich viel Qualität hat“.

Diese kann aber der Gast nur teilweise auf den Platz bringen, „weil mir noch so viele Leute fehlen“, sagt Heilmeier. Jetzt haben sich auch noch Martin Deutinger („mein konstantester Abwehrspieler“) und der bisher beste Torschütze Luca Fellermeier in den Urlaub verabschiedet. Wenigstens hat sich Flo Baumann nach einem Virusinfekt zurückgemeldet.

„Seine Erfahrung ist wichtig für uns“, sagt Heilmeier, der noch einmal daran erinnert, „dass die Hälfte meiner Spieler gerade mal 17 oder 18 Jahre alt ist. Und die meisten anderen sind ja auch nicht älter als 23.“ So eine Partie gegen ausgefuchste Lengdorfer Kreisliga-Haudegen nennt Heilmeier „eine Reifeprüfung“. Körperlich hätten die Burschen bereits in den ersten Spielen gut mitgehalten. „Jetzt müssen wir halt noch die Automatismen reinkriegen.“