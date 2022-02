Rot-Weiß hat die Weichen gestellt: Klettham strebt doppelten Klassenerhalt an

Rot-Weiß Klettham 2: Meistermannschaft will in der Liga bleiben.

Vorbereitungsstart

Von Wolfgang Krzizok

Mitte Februar geht auch bei den Kletthamer Herren-Fußballern die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2021/22 wieder los.

Klettham – Die erste Mannschaft, die in der Kreisklasse spielt, startet am kommenden Sonntag, 13. Februar, die Zweite, die in der A-Klasse 7 vertreten ist, nimmt das Training zwei Tage später, am Dienstag, 15. Februar, wieder auf.

„Für beide Teams heißt das Ziel Klassenerhalt“, sagt Kletthams Pressesprecher Tobi Schneider. Während sich die Kreisklassen-Kicker dank eines starken Endspurts vor der Winterpause ein kleines Punkte-Polster erspielt haben, steht die A-Klassen-Mannschaft bei Punktgleichheit mit den direkten Konkurrenten aufgrund des besseren Torverhältnisses auf einem Nichtabstiegsplatz.

„Bei der Ersten schaut es ganz gut aus, dass wir eine eher ruhige Restsaison erleben werden. Wir sind punktemäßig ziemlich genau im Tabellenniemandsland – zwölf Punkte hinter der Aufstiegsrelegation und acht Punkte vor der Abstiegsrelegation“, sagt Abteilungsleiter Patrick Tischer zur Ausgangslage der Mannschaften. „Allerdings dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Ein paar Punkte brauchen wir schon noch, und natürlich wollen wir am Ende den bestmöglichen Tabellenplatz erreichen.“

Was die zweite Mannschaft betrifft, so freut sich Tischer darüber, „dass die Zweite eine tolle Hinrunde gespielt hat. Ich denke, dass kaum ein Außenstehender damit gerechnet hat, dass wir auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.“ Der Sportliche Leiter ist sich sicher, „dass wir in der A-Klasse bleiben, wenn wir in den restlichen Partien genauso engagiert, diszipliniert und geschlossen auftreten“.

Personell haben die Rot-Weißen die Weichen für die Restsaison gestellt. Ernst Wiesmüller wird vorerst bis zum Sommer an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen. „Die Punkteausbeute unter Ernst vor der Winterpause war überragend“, freut sich Tischer. „Daher sind wir sehr froh, dass er uns erst einmal weiter aushilft.“ Wiesmüller hat allerdings um Unterstützung beim Training gebeten. „Mit Thomas und Christoph Greckl haben wir dafür eine sehr gute, interne Lösung gefunden“, betont der Sportliche Leiter und ergänzt: „Die Trainersuche für die neue Saison läuft bereits.“ Bei der Zweiten ist bereits alles in trockenen Tüchern. „Erich Witt hat als Trainer der Zweiten sportlich ebenso vollauf überzeugt, sodass schon jetzt eine Verlängerung der Zusammenarbeit über die Saison hinaus vereinbart wurde“, gibt Tischer bekannt.

„Im Gesamtkader gibt es ein paar Änderungen“, teilt indes Pressesprecher Schneider mit. Neu sind Maximilian Niedermair (TuS Oberding), Timo Bösl (SV Zustorf), Jakob Triefelder (TSV Wartenberg), Belmin Dzigum, Amar Husic (beide Türkgücü Erding), Josip Begovic und Matej Kolembus (beide bisher vereinslos). Dem gegenüber stehen die Abgänge von Zoran Pejic (FC Finsing) und Justin van der Plög (FC Langengeisling). (WOLFGANG KRZIZOK)

Testspiele

Erste Mannschaft

Samstag, 19. Februar, 14.30 Uhr gegen den SV Hohenlinden; Samstag, 26. Februar, 15 Uhr gegen den FC Türkgücü Erding (Kunstrasen Gerd-Vogt-Sportpark); Samstag, 5. März, oder Sonntag, 6. März, Testspielgegner wird noch gesucht; Sonntag, 13. März, 15 Uhr beim SV Wörth

Zweite Mannschaft

Montag, 21. Februar, 20 Uhr, gegen den SV Anzing 2 (Kunstrasen Gerd-Vogt-Sportpark); Samstag, 26. Februar, 13 Uhr gegen den FC Türkgücü Erding (Kunstrasen Gerd-Vogt-Sportpark); Mittwoch, 2. März, gegen den FC Grünbach (Spielort und Uhrzeit noch offen); Sonntag, 6. März, gegen den TSV Wartenberg 2 (Spielort und Uhrzeit noch offen); Sonntag, 13. März, 13 Uhr beim SV Wörth 2.