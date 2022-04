Rückkehrer, Ausfälle und Ukraine-Hilfe: Showdown im Aufstiegskampf zwischen Moosen und Dorfen

Im Nachholspiel zu Gast beim SC Moosen II: Der TSV Dorfen II. © Neumaier

Am Mittwochabend (19:30 Uhr) ist die Bezirksliga-Reserve des TSV Dorfen zu Gast beim SC Moosen II. Dorfens Spielertrainer Sergio Linke ist zuversichtlich.

Moosen/Dorfen – Nachdem am Wochenende der Spieltag der Fußball-A-Klasse 8 komplett ausgefallen ist, findet am heutigen Mittwoch zumindest ein weiteres Nachholspiel statt. Im Duell der beiden Tabellennachbarn könnte die Dorfener Reserve (5./37 Punkte) nicht nur Moosen 2 (6./32) davon ziehen, sich sondern auch noch einmal in den Aufstiegskampf einmischen.

„Im Hinspiel hat bei uns relativ viel geklappt und wir waren sehr effektiv vor dem Tor“, erinnert sich Dorfens Spielertrainer Sergio Linke, der vor den „robusten Moosenern“ warnt. Zwar kehrt beim TSV Dorfen gleich ein Trio aus dem Krankenstand zurück, dafür fallen für das Moosen-Spiel fünf andere Akteure im Vergleich zur letzten Partie aus. SCM-Trainer Johannes Schirmbeck, der sich derzeit mit einer Hilfsorganisation (civilreliefmunich.org) an der ukrainischen Grenze befindet, hofft, rechtzeitig zum Spiel wieder zurück zu sein. „In Dorfen haben wir in der Vorrunde auch unter der Woche völlig verdient eine 6:2-Packung bekommen. Unser Glück ist vielleicht, dass der dreifache Torschütze aus dem Hinspiel, Nikolas Drimmel, nicht spielberechtigt ist“, meint Schirmbeck. „Dorfen ist für uns ein Anwärter nach ganz vorne, sie haben eigentlich nur den Saisonstart verschlafen.“ (fis) Unser Tipp: 2:1