Rückschlag im Titelkampf – „Fehlender Mut“ kostet SG St. Wolfgang Punkte

Teilen

SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf musste einen Rückschlag im Titelkampf arbeiten © Kultur@erdinger-anzeiger.de

St. Wolfgang musste einen bitteren Punktverlust im Aufstiegsrennen hinnehmen. Gegen das Schlusslicht aus Ingolstadt setzte es eine 2:3 Niederlage.

St. Wolfgang – Eine unerwartete Niederlage kassierte die Spielgemeinschaft aus St. Wolfgang, Lengdorf und Hörgersdorf. Gegen den zu diesem Zeitpunkt Kreisliga-Letzten SG Ingolstadt/ Wettstetten unterlag der Meisterschaftsaspirant 2:3 (0:0).

Nach dem Unentschieden in der Hinrunde war man bei der SG bereits vorgewarnt. Zwar waren die Gastgeberinnen das überlegenere Team, doch das runde Leder wollte einfach nicht ins Netz. „Es fehlte an manchen Stellen auch der Mut zum Abschluss“, bedauert Pressesprecherin Heidi Zeheter. In der zweiten Hälfte schien der Knoten dann geplatzt zu sein. Die eingewechselte Tanja Pointner legte auf Sandra Lechner ab, die den Ball zum 1:0 (49.) einschob. Nach einer Flanke, die Sophia Posch verwandelte, ging man gar 2:0 (55.) in Führung. Doch anschließend drehten die Gäste die Partie – ein Freistoß ins lange Eck und ein Elfmeter sorgten für den Ausgleich zum 2:2 (62., 65.). Beide Male hatte Theresa Strasser getroffen.

Trotz mehr Ballbesitz und vielen schönen Spielzügen geriet die SG dann sogar ins Hintertreffen, denn nach hitzigen Schlussminuten traf Laura Johanngieseker nach einer Ecke zum sehr glücklichen 3:2 für den Außenseiter (90.). (fk)