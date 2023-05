Forsterns Trainer Florian Guggenberger hört auf: Ein Rücktritt als Weckruf

Von: Tobias Fischbeck

Wohin geht die Reise des FC Forstern? Trainer Florian Guggenberger (M.) hat das Handtuch geworfen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Seit Winterpause ist der FCF auf Talfahrt. Jetzt hat der Coach selbst reagiert.

Forstern – Kurz vor dem Saisonendspurt hat die Kreisklasse 4 ihren dritten Trainerwechsel. Florian Guggenberger hatte den Verantwortlichen beim FC Forstern nach einer deutlichen Abwärtsspirale und dem 0:4 bei Abstiegsmitkonkurrent Aspis Taufkirchen seinen Rücktritt angeboten (wir berichteten). Diesem Wunsch entsprach der Vorstand. Interimsmäßig wird die Mannschaft bis Saisonende von Jürgen Kasper betreut.

Dieser saß auch beim 2:5 gegen Berglern am vergangenen Wochenende auf der Bank und ist optimistisch, dass er die Wende noch herbeiführen kann: „Erst einmal finde ich es schade, dass Florian Guggenberger zurückgetreten ist. Es wird jetzt keine tiefgreifenden Änderungen geben. Positiv ist, dass fünf Stammspieler nach ihren Ausfällen wieder dabei sind. Wir müssen uns wieder fokussieren. Es sind nur Kleinigkeiten, die wir ändern müssen. Wir müssen im Kollektiv verteidigen, und die Abstimmung der Mannschaftsteile muss sich verbessern“, so der Interimstrainer.

Nachdem sich der letztjährige Kreisklassen-Absteiger SV Buch und der FC Forstern zusammengeschlossen hatten, sollte es in diesem Jahr anders laufen. Doch nun läuft man Gefahr, als FC Forstern erneut abzusteigen. Abteilungsleiter Marc Lindenblatt hatte die Entwicklung kommen gesehen: „Wir haben es uns fast gedacht, dass er zurücktreten wird, weil die Ergebnisse einfach nicht da waren. Der Flo ist einer, der alles für den Verein gibt.“ Guggenberger sei der Ansicht gewesen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls brauche. „Flo ist ein fester Bestandteil des Vereins. Deswegen war’s für uns auch schade, weil wir schon gehofft hatten, dass wir auch so den Impuls noch bekommen“, so Lindenblatt.

Mit potenziellen Nachfolgern führt der Verein bereits Gespräche. Knackpunkt sei die unklare sportliche Situation: „Es macht die Sache nicht einfacher, wenn man nicht weiß, wo man spielt“, so der Fußball-Chef. Er sei aber optimistisch, dass der Klassenerhalt geschafft werde: „Das Potenzial ist eigentlich da. Die bräuchten im Spiel einfach mal den Kick. Dann wäre das Positive wieder da.“

Für Guggenberger übernimmt interimsmäßig Jürgen Kasper. © Christian Riedel / fotografie-ri

Guggenberger ist vor allem wegen der schlechten Entwicklung nach der Winterpause enttäuscht. „Die brutal hohe Niederlage gegen Türkgücü (0:8, die Red.) hat bei mir im Kopf einiges ausgelöst. Man kann Spiele schon verlieren, aber nicht in der Deutlichkeit“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Spiel gegen Altenerding (0:4) sei von der Einstellung wieder in Ordnung gewesen – trotz Niederlage. „Dann haben wir uns den Kampfsieg gegen Oberding geholt. Dort habe ich gedacht, das ist die Wende. Aber das Gegenteil war der Fall“, so Guggenberger. Es folgten ein 3:5 gegen St. Wolfgang und ein 0:4 bei Aspis: „Da sind wir katastrophal aufgetreten.“ Bei allen personellen Sorgen sei die Einstellung indiskutabel gewesen.

„Ich habe für mich keine Lösung mehr gefunden, wie ich das Ruder noch rumreißen kann. Deswegen war das für mich der einzig logische Schritt.“ Er bedauert das, „weil ich beim FC Forstern noch nie mit jemandem gestritten habe oder jemandem böse war. Ich habe überhaupt keinen Groll“, sagt Guggenberger der weiterhin für die Reserve auflaufen wird. Zuvor hatte er die Frauenmannschaft trainiert und dort auch die B-Lizenz erworben.

Er bleibe dem Verein auf jeden Fall erhalten. Als Trainer wolle er aber erst einmal eine Pause einlegen.