St. Wolfganger Ringer starten mit runderneuertem Kader in die Landesliga

Sechs externe Zugänge

Von Lea Warmedinger

Durch externe Zugänge und den eigenen Nachwuchs stehen die St. Wolfganger Ringer mit einer neuen und starken Mannschaft vor dem Saisonstart. In der Landesliga warten auf die Ringerwölfe allerdings auch starke Gegner.

St. Wolfgang – Nach ihrem Aufstieg beginnt für die St. Wolfganger Ringer in wenigen Wochen die Saison in der Landesliga Süd. Dabei treffen sie ausnahmslos auf starke Gegner – dementsprechend groß ist die Vorfreude aber auch der Respekt vor der Herausforderung bei den Ringerwölfen. „Uns ist bewusst, dass es härter wird als vergangene Saison“, meint TSV-Vorsitzender Albert Föstl. „Aber wir freuen uns auf eine gescheite Liga.“

In der vergangenen Saison seien in der Gruppenoberliga nämlich letztlich nur vier von eigentlich acht Mannschaften am Start gewesen. Nach „eher Magerkost“, wie sie Föstl beschreibt, dürfen sich die Zuschauer also nun wieder auf spannende Kämpfe freuen. In der mit acht Mannschaften voll besetzten Landesliga bekommen es die TSV-Recken mit dem TSV Aichach, dem ESV München-Ost, der Reserve von Zweitligist Hallbergmoos, dem ASV Au/Hallertau, dem TV Traunstein, dem AC Penzberg und dem Bayernliga-Absteiger SpVgg Freising zu tun.

In der Vergangenheit waren die Ringerwölfe etwa zehn Jahre lang in der Landesliga. Daher kenne man die gegnerischen Mannschaften bereits einigermaßen. „Aber es sind auch einige Fragezeichen dabei, weil wir ihnen lange nicht mehr begegnet sind“, so Föstl. Als stärksten Gegner schätzt er die SpVgg Freising ein, die sich nach ihrem Abstieg wieder verstärkt hat, und Penzberg.

Die Mannschaftskampfsaison beginnt bereits am letzten Ferienwochenende, am 9. September, auswärts in Aichach, bevor am 16. September Freising in der Goldachhalle gastiert. Damit bleiben den Ringerwölfen noch knapp vier Wochen Vorbereitungszeit. Im Training liegt der Fokus derzeit auf Kondition – „damit die Kraft nicht schon nach einer Runde nachlässt.“

Oberstes Ziel der St. Wolfganger ist der Klassenerhalt in dieser vor allem wegen der kurzen Entfernungen attraktiven Liga. Dafür wurde der Kader gegenüber vergangener Saison, in der permanent Personalnot herrschte, ziemlich runderneuert. Veränderungen gibt es auch auf der Trainerposition, wo Ludwig Attenberger nun einmal die Woche von Spitzenringer Ion Gaimer unterstützt wird, der selbst noch in der Oberliga für Westendorf aktiv ist.

Aus der eigenen Jugend rücken die Bayerischen Nachwuchsmeister Lukas Rimpfl und Severin Attenberger in den Männerkader auf, sie sind für die unteren Gewichtsklassen eingeplant. Zudem kehren die lang verletzten Andreas Drobny und Thomas Kaczmarek für die oberen Gewichtsklassen zurück.

Auch gibt es – unüblich für den TSV – sechs externe Zugänge. Diese sollen für eine kontinuierliche Besetzung aller 14 Gewichtsklassen sorgen. Vom TSV Trostberg, der selbst keine Mannschaft stellt, kommen die talentierten Kubilay Ersayin und Egzon Pllana. Tauras Kuskys und Mateusz Tomasiuk wechseln von Freising zu den Ringerwölfen. Dawid Tomasiuk kommt vom Nachwuchs des SVS Hallbergmoos. Dominik Holland ist aus Freiburg zurückgekehrt, er steht für einzelne Einsätze bereit. Alle Neuzugänge waren aufgrund der Corona-Einschränkungen länger nicht mehr aktiv und sind deshalb sofort startberechtigt und ablösefrei.

Zusammen mit den zuverlässigen Punktesammlern der Vorsaison Georg Scheffler, Tawfiq Noori, Adrian Schöder, Mischa Flurer, Milad Karimi und Kevin Kästle sind alle Gewichtsklassen ausreichend besetzt. Einen ersten Dämpfer gibt es allerdings schon jetzt, da der fest für das Freistil-Weltergewicht eingeplante Wiedereinsteiger Rafael Knish mit einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison ausfällt.

Die Schülermannschaft der Ringerwölfe ist in der Bezirksliga Oberbayern/Schwaben Gruppe B. Start ist am 16. September mit einem Heimkampf gegen Freising.