FCM-Trainer Christoph und Georg Ball: „Rup Lanzinger hat keinen einzigen Spieler kontaktiert“

Teilen

Christoph (li.) und Georg Ball haben auf die Kritik von Ex-Vize Lanzinger reagiert. © FCM

Christoph und Georg Ball wurden nach dem Rücktritt von Rupert Lanzinger hart kritisiert. Jetzt melden sich die beiden Trainer des FC Moosinning in einem Leserbrief zu Wort.

Es war eine empfindliche Kritik, die Rupert Lanzinger im Zuge seines Rücktritts in Richtung des Trainer-Duos vom FC Moosinning geschossen hat. Christoph und Georg Ball haben reagiert und einen Leserbrief an den Erdinger Anzeiger geschrieben:

Die Entwicklung und 180- Grad-Wende von Rup Lanzinger ist für uns, ehrlich gesagt, nicht ganz nachvollziehbar. In den Gesprächen waren wir grundsätzlich immer einer Meinung und haben auch die gleichen Probleme erkannt.

Dass wir im Moment unseren eigenen Ansprüchen hinterherhinken ist Tatsache. Fakt ist aber auch, das wir in jedem Spiel (Ausnahme Dorfen) mindestens 1:0 oder 2:0 hätten führen müssen, wodurch diese eine andere Wendung bekommen hätten. Dass wir uns in dieser Saison bisher mit dem Tore schießen schwer tun ist offensichtlich, wir haben aber keinen Deiter (Freilassing) oder Thalmaier (Dorfen) in unseren Reihen.

„Mit dem nicht vorhersehbaren Abgang von Dachs nach zwei Spielen konnte ja keiner rechnen.“

Zum Thema Spielerverpflichtung können wir nur sagen, dass wir bereits im Winter eine Liste mit Namen an Rup Lanzinger gegeben haben, von denen er aber keinen Einzigen kontaktierte. Die Entscheidung, die vorgeschlagenen Spieler zu verpflichten, lag und liegt immer beim Verein. Wenn er einen Spieler nicht hätte haben wollen, wieso sagt er es nicht beziehungsweise beantragt er dann den Pass?

Zur Torhütersituation gibt es folgendes mitzuteilen. Auch Rup wollte einen weiteren Torwart verpflichten. Dominic Dachs hat sich mehr oder weniger selber angeboten, da er Freunde in der Mannschaft hat beziehungsweise den Aufwand Bayernliga nicht mehr betreiben wolle. Dass dann Philipp Strunk, trotz Zusage den Herausforderungskampf anzunehmen, in der ersten Vorbereitungswoche zu Finsing wechselt, ist natürlich ärgerlich und sehr schade. Mit dem nicht vorhersehbaren Abgang von Dachs nach zwei Spielen konnte ja keiner rechnen.

Wie uns Karl Thumbs und diverse Mitglieder des Vorstands mitteilten, handelte sich um einen absoluten Alleingang vom Rup. Verein und Mannschaft stehen voll und ganz hinter uns.

„Befremdlich ist uns allerdings die Art und Weise. Normal redet man von Angesicht zu Angesicht, wenn es ein Problem oder etwas zu klären gibt.“

Wir kommen aus dieser schwierigen Situation nur raus, wenn wir alle zusammenhalten, hoffen, dass jetzt die Unruhen ein Ende nehmen und wir uns auf das Sportliche konzentrieren können. Wir müssen schauen, dass wir in den kommenden Spielen, was kein Selbstläufer wird, punkten.

Befremdlich ist uns allerdings die Art und Weise. Normal redet man von Angesicht zu Angesicht, wenn es ein Problem oder etwas zu klären gibt. Anscheinend kommt es aber immer mehr in Mode solche Dinge per Whatsapp zu kommunizieren.

Generell finden wir und der Verein es schade, dass ein verdienter Mann des FC Moosinning nicht mehr unterstützend dabei ist. Rup Lanzinger wünschen wir bei seiner Personalsuche viel Erfolg, damit er künftig weniger Stress hat und wieder zur Ruhe kommen kann.

Christoph und Georg Ball (Trainer des FC Moosinning)