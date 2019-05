RW Klettham beendet Negativserie mit 4:2-Sieg gegen TSV Moosburg

Trainer Foltin: „Wir sind happy, zu sehen, dass wir es doch noch können.“

Mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Moosburg Neustadt beenden die Kletthamer ihre Negativserie. Nach sieben verlorenen Spielen in Folge holt der RW Klettham drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Vielleicht, und deswegen war die Freude hinterher auch so groß bei den Kletthamer Kickern, könnte das der entscheidende Sieg im Abstiegskampf gewesen sein und den RW-Mannen zumindest die Relegation sichern. „Das ist heute ein sehr, sehr gutes Gefühl“, resümierte Trainer Matthias Foltin. „Und wir sind happy, zu sehen, dass wir es doch noch können.“ Sechs Niederlagen hatten die Kletthamer seit dem Wiederbeginn nach dem Winter einstecken müssen, drei Tore waren der Foltin-Elf in diesen Partien gar nur gelungen. Dem TSV Moosburg schenkten die Hausherren nun ganze vier ein und gewannen am Ende verdient. „Heute hat alles gepasst, Lauffreude, Einstellung, der Mut, nach vorne zu spielen“, fasste Foltin zusammen.

Jedoch hatte Klettham auch Glück, dass Gästespieler Filip Cvetkovic nach einer Minute freistehend vergab. Danach fanden die Hausherren immer besser ins Match und gingen auch verdient in Führung. Thomas Greckl war im Strafraum gefoult worden, Tobias Paulus traf sicher (21.). Doch Moosburg meldete sich noch vor dem Wechsel zurück, Dominik Gessler wuchtete einen Freistoß direkt ins Tor (45.). Die Halbzeit war aber noch nicht zu Ende, und so lag Klettham mit dem Wiederanpfiff in Führung. Michael Landa drückte eine Hereingabe von links aus einem Meter sicher über die Linie (45.+2).

In Durchgang zwei war die Messe bald gelesen, Dionel Müller erhöhte (53.). Zudem dezimierte sich Moosburg selbst mit Gelb-Rot für Michael Westermeier (70.), kam aber trotzdem zum 2:3-Anschluss von Robin Czeloth (88.). Doch schon im Gegenzug stellte Paulus den alten Abstand wieder her (89.). „Einziges Manko war“, resümierte Foltin, „dass wir das Spiel am Ende nicht eher entschieden haben.“ In der Endabrechnung der Saison dürfte das zweitrangig sein.