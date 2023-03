Klettham feiert Gala-Test: „Das ist immer gut fürs Selbstvertrauen“

Von: Dieter Priglmeir

Es läuft bei RW Klettham: Auch, wenn Luis Bigalke (M.) hier einmal den Kopf wegducken muss. © Günter Herkner

Nein, zum Wegsehen war das wahrlich nicht, was Luis Bigalke (M.), Daniel Karamatic (r.) und ihre Kletthamer Teamkollegen gegen den FC Moosinning 2 im Testspiel veranstaltet haben.

Klettham – Der Kreisklassist gewann gegen Sebastian Schmid (l.) und die FCM-Reserve 5:0. Laut Spielertrainer Florian Leininger war’s wohl um ein Tor zu hoch, „aber das nehmen wir gerne mit, denn das ist immer gut fürs Selbstvertrauen“.

Karamatic hatte die Rot-Weißen früh in Führung geschossen (7.). Nach rund 20 Minuten übernahm dann Moosinning das Kommando, vergab aber ebenso Chancen wie die Kletthamer. Im zweiten Durchgang gaben beide Teams Gas, aber nur Klettham traf. Warum? „Weil wir einfach geiler auf die Kisten waren“, erklärt Leininger, der seinen Kasten sauber hielt. Philipp Schmitt (53.), Attila Lanzendorfen (54.), Karamatic (77.) und Tobi Paulus (85.) sorgten für die weiteren Tore für den Kreisliga-Aufstiegsaspiranten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit im Spielaufbau zu viele individuelle Fehler gemacht und dann die Umschaltbewegung vernachlässigt“, ärgert sich Moosnnings Spielertrainer Manuel Gröber. Klettham habe dies eiskalt ausgenutzt. „Während wir im vorderen Drittel noch zu verkrampft und zu hektisch agiert haben.“ Wir haben aber jetzt noch drei Wochen Zeit um daran zu arbeiten“, so Gröber. (pir)