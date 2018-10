Klettham gewinnt klar gegen Mauern - RW-Torwart spielt trotz Verletzung

Souveräner 3:0-Heimsieg des RW Klettham

von Markus Schwarzkugler schließen

Etwas Luft im Tabellenkeller haben sich die Rot-Weißen verschafft. „Wir waren heute schon klar überlegen“, resümierte Kletthams Sprecher Patrick Tischer entsprechend zufrieden.

Bereits nach drei Minuten hätte Thomas Greckl die Seinen in Führung gebracht, das Tor wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung beim Zuspiel aber nicht gegeben. Doch davon ließen sich die Hausherren gegen erschreckend schwache Gäste nicht beirren. Nach einer Freistoß- flanke fast vom Anstoßkreis aus verlängerte Greckl den Ball zur Führung ins Netz (38.).

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb Klettham am Drücker, ließ Mauern kaum zur Entfaltung kommen. Nach einem Foul an ihm vollstreckte Greckl den Elfmeter gleich selbst (72.). „Mit der Führung im Rücken konnten wir dann befreit aufspielen“, so Tischer. Den Schlussstrich unter den klaren Sieg setzte Leon Ziegler, der einen Fehler im Mauerner Aufbau nutzte und allein vor SpVgg-Keeper Sommer abschloss. Bemerkenswert: Weil alle zur Verfügung stehenden RW-Torhüter ausgefallen waren, stellte sich Martin Landa zur Verfügung und hielt – trotz eines Außen- und Innenbandanrisses – souverän.