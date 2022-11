Sammeln mehr Karten als Punkte: Linke sauer auf seine „Panini-Kicker“

Von: Sebastian Voichtleitner

Der nächste Sieg? Nach dem Erfolg gegen die SG Buch will Neuching nun gegen Hörlkofen punkten. © günter herkner

Der SV Walpertskirchen 2 hofft auf Verstärkung aus der Ersten und Geislings Reserve will weiter Druck auf Neufahrn machen.

Landkreis – Bis auf einen Punkt ist der FC Langengeisling 2 an Tabellenführer FC Neufahrn herangerückt. Im letzten Spiel des Jahres 2022 will Langengeislings Trainer Sebastian Held den Druck auf den Spitzenreiter aufrechterhalten. „Wir haben mit 32 Punkten unsere Ziele für die Vorrunde weit übertroffen, jetzt wollen wir aber auch dran bleiben“, stellt der FCL-Coach zufrieden fest. Vom Papier her sollte es für den FCL gegen den FC Finsing 3 eine klare Sache sein, Held warnt jedoch vor dem Tabellenvorletzten: „Die Zweite spielt erst am Sonntag, ich gehe von einigen Verstärkungen vom Kreisklassenteam aus.“ Der Außenseiterrolle bewusst ist sich der FCF-Coach. „Unsere einzige Chance ist eigentlich, dass uns Geisling unterschätzt“, hofft Florian Hack. „Dann müssen wir da sein.“

Zwei formstarke Mannschaften treffen aufeinander, wenn die SpVgg Neuching auf eigener Anlage den mittlerweile sieben Spiele in Serie ungeschlagenen Hörlkofener SV empfängt. Gäste-Coach Christoph Böning ist dementsprechend gut gelaunt – und auch motiviert. „Wir rechnen uns in Neuching schon etwas aus und wollen mindestens einen Punkt bei der SpVgg entführen“, gibt er als Ziel aus. Dies werde gegen eine laut Böning „junge und spielstarke Neuchinger Truppe schwierig“. Denn gleich vier Hörlkofener Leistungsträger fehlen: Korbinian Nußrainer ist gesperrt, Stefan Dünnhuber sowie die beiden Brasilianer Roberto Almonacid und Franco Casco befinden sich im Urlaub.

Frust herrscht beim SV Walpertskirchen 2, wenn man die Worte von Trainer Sergio Linke hört. „Wir verwechseln Fußball momentan mit Panini, denn wir sammeln im Moment mehr Karten als Punkte“, meint er in einem Anflug von Sarkasmus. Den daraus resultierenden Sperren zum Trotz gibt sich Linke aber optimistisch, denn so wie es im Moment aussieht, werde es mehrere Verstärkungen aus der ersten Mannschaft geben. Linkes Gegenüber Matthias Kurz, Trainer der SpVgg Eichenkofen, erwartet indes eine äußerst schwere Partie für sein Team und sieht seine Mannen in der Pflicht. „Der Dreier gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Neufahrn ist nur etwas wert, wenn wir jetzt nachlegen“, stellt Kurz fest. Nelson Pomes und Marco Steinberg sind wieder dabei, dafür fehlen bei der SpVgg mit Daniel Steinberg und Jonas Ippisch zwei Leistungsträger.

Mit einem kompletten Kader im Gepäck will die Drittvertretung des FC Moosinning die Sportfreunde Schwaig 2 ärgern. Dabei soll das Hinspiel Grund zum Optimismus geben, wie FCM-Akteur Sebastian Kollmannsberger erklärt. „Wir haben in der Vorrunde fast noch einen 0:2-Rückstand ausgeglichen, so müssen wir es dieses mal 90 Minuten lang angehen“, lautet seine Vorgabe. Eben jenes Hinrundenspiel sei auch für Schwaigs Übungsleiter Markus Beck Warnung genug: „Da haben wir gesehen, wie schwer Moosinning zu bespielen ist.“ Dennoch gebe es keine Ausreden, und bedingt durch die Rückkehr des zuletzt erkrankten Marvin Voges und somit mit vollem Kader könne das Ziel „nur drei Punkte“ lauten.

Ein reines Kampfspiel erwartet Erich Witt, Trainer von Rot-Weiß Klettham 2, gegen den Tabellenletzten SG Buch/Forstern: „Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand, wir müssen den größeren Siegeswillen zeigen, dann können wir uns positiv in die Winterpause verabschieden.“ Genau nach dieser sehnt sich die SG. „Wir sind personell äußerst angeschlagen, die Pause muss unbedingt her“, sagt Pressesprecher Albert Bowinzki. Gegen Klettham stimme ihn eine Parallele zum Gegner positiv: „Klettham hat nach langer Zeit mal wieder gewonnen. Wir würden uns auch freuen, wenn unsere Sieglosserie endlich endet.“ SEBASTIAN VOICHTLEITNER