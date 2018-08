Sammy Ammari gewinnt erstes Match mit Buchbach gegen Ex-Verein Fürth II

Neuzugang mit Torvorlage bei Premiere

von Redaktion Fussball Vorort schließen

Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Am 22. August wechselt Sammy Ammari von der Greuther Fürth Reserve zum TSV Buchbach. Nur drei Tage später legt er einen Treffer gegen seine alten Teamkameraden vor.

Sammy Ammari schaffte seinen Durchbruch unter Trainerlegende Anton Plattner beim VfB Hallbergmoos-Goldach. In der Spielzeit 12/13 knipste der damalige Youngster in der Bezirksliga Nord in 18 Spielen 21 Mal. Zum darauffolgenden Saisonauftakt in der Landesliga Südost war der Angreifer mit tunesischen Wurzeln die Lebensversicherung des VfB. In acht Spielen traf Ammari sieben mal ins Schwarze.

Der SV Heimstetten war der Beginn seiner Zeit in der Regionalliga. Für den damals 20-Jährigen ein großer Schritt. Das zeigte sich auch in der ersten Spielzeit. Zwar war Ammari regelmäßig Teil der Startformation, konnte aber nur selten treffen. Doch er kämpfte und entwickelte sich im Laufe seiner zweiten Saison beim SV zum unumstrittenen Stammspieler. Dankend blickt der heute 24-Jährige auf die Zeit zurück. „Ich habe mich weiterentwickelt und konnte in Heimstetten unglaublich viel lernen.“ Aber er wollte den nächsten Schritt machen und wechselte zur Reserve des FC Ingolstadt. SVH-Manager Michael Matejka war voll des Lobes für seinen Schützling. „Wir wollen ihm den Weg nicht verbauen. Er ist ein intelligenter Bursche. Vielleicht sehen wir Sammy irgendwann im Fernsehen.“

In Ingolstadt brauchte Ammari erneut ein Jahr Eingewöhnungszeit, kam dann jedoch an – und wie! In seiner zweiten Saison bei den kleinen Schanzern durfte er gleich 17 Mal in 32 Spielen jubeln. Nach zweieinhalb Jahren war aber auch dort Schluss und das Dauertalent transferierte zum direkten Konkurrenten, der Reserve der SpVgg Greuther Fürth. Zum zweiten Mal in seiner Karriere stand Ammari in einer Saison über 2000 Minuten auf dem Platz, konnte aber nicht an seine alten Leistungen anknüpfen.

Mit dem Wechsel zum TSV Buchbach wagte er nun einen mutigen Schritt. Bei den Oberbayern soll der Stürmer künftig für Furore sorgen. Und ausgerechnet drei Tage nach Bekanntgabe seines Wechsels steht der Deutsch-Tunesier schon in der Startformation der Buchbacher - gegen Greuther Fürth II. Und für Ammari ist es ein Start nach Maß. Mit einer Torvorlage gegen die Kleeblätter empfiehlt er sich direkt wieder für weitere Einsätze beim den Rot-Weißen. Am Ende durfte sich der Neuzugang gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen über einen 3:1-Erfolg gegen seinen Ex-Verein freuen.

Jan Ahrens