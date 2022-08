FC Langengeisling gegen den großen Unbekannten: DJK Rosenheim hat Umbruch hinter sich

Von: Wolfgang Krzizok

Aktivposten im Spiel und Mahner vor der Partie: FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier (M.) nimmt den morgigen Gegner sehr ernst. © Christian Riedel (Archiv)

Der FC Langengeisling tritt beim SB DJK Rosenheim an. Worauf stellt sich Spielertrainer Hintermaier ein? Er kann es nicht beantworten.

Langengeisling – „Ich kann den Gegner überhaupt nicht einschätzen, ich weiß nullkommanull von denen, ich kenne keinen Spieler und auch den Trainer nicht“, sagt Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling. vor dem Gastspiel an diesem Samstag beim SB DJK Rosenheim (15.30 Uhr, Josef-März-Stadion).

„Ich denke, dass wir beim 1:1 gegen den SV Saaldorf kein schlechtes Spiel gemacht habe“, betont Hintermaier. „Entsprechend selbstbewusst können wir nach Rosenheim fahren.“ Der Gegner hatte die vergangene Landesliga-Saison als Drittletzter abgeschlossen, Schlusslicht war der TSV Kastl, und ist schließlich in der Relegation abgestiegen. Danach habe es laut dem FCL-Coach „viel Unruhe gegeben, viele Spieler sind gegangen, viele gekommen“.

Das Spiel der Rosenheimer zum Saisonauftakt war verlegt worden, sodass der Sportbund gegen die Geislinger in die Saison startet. „Die haben nur zwei Vorbereitungsspiele absolviert und das erste Punktspiel verlegt, ich habe keine Ahnung, was da abgeht“, rätselt Hintermaier. Er habe sich beide Testspiele angeschaut – das 2:1 gegen den A-Klassisten Türkspor Rosenheim und das 1:0 gegen den Kreisklassisten ASV Großholzhausen – aber keine großartigen Erkenntnisse erlangt. „Man konzentrierte sich darauf, durch viele gemeinsame Trainingseinheiten eine Einheit aus vielen jungen Spielern zu bilden“, heißt es dazu auf der Rosenheimer Homepage.

Was den FCL-Kader betrifft, so gebe es im Vergleich zur vergangenen Woche nur geringfügige Änderungen. Michael Faltlhauser ist auf einer Hochzeit, David Riederle im Urlaub. Dafür ist Severin Stenzel wieder aus dem Urlaub zurück, und auch Daniel Geigerseder ist wieder mit von der Partie. „Damit haben wir wie gegen Saaldorf 15 Spieler im Kader“, sagt Hintermaier. Ein Fragzeichen steht noch hinter Ersatztorwart Louis Rotert. „Er war unter der Woche krank, ich hoffe, dass es sich bis zum Spiel ausgeht.“ Für Langengeislings Spielertrainer ist klar: „Wir fahren zwar mit dem Bus, es soll aber kein lockerer Gaudi-Ausflug werden. Ich will drei Punkte.“ (wk)

Tipp 1:0 für Langengeisling

FCL-Kader

Hierl (Rotert), Buchberger, M. Geigerseder, Hintermaier, Seeholzer, Dornauer, Bucher, Aigner, K. Stenzel, S. Stenzel, D. Geigerseder, Kaiser, Altinisik, Steck, Wilson