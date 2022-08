Matchwinner Maier lässt SC Kirchasch gegen FC Eitting jubeln

Später Treffer zum 2:1-Sieg

Von Eicke Lenz schließen

Spiel der Woche: In einem ausgeglichenen Duell hat der SC Kirchasch überraschend gegen den FC Eitting gewonnen. Dabei betrieben die Gäste jedoch Chancenwucher.

Kirchasch – Der SC Kirchasch hat mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Eitting überrascht. Nach der Auftaktniederlage in Lengdorf hatte KSC-Vize Max Bals ein anderes Spiel seiner Mannschaft angekündigt. Und sie hielt sich daran.

Von der ersten Minute an glich sie mit viel Einsatz das spielerische Plus der Gäste aus. Kein Weg nach hinten war den KSC-Angreifern zu weit. Auch alle anderen Spieler stürzten sich motiviert in die Zweikämpfe und liefen immer wieder die Eittinger Angreifer an. Sie hatten spielerische Vorteile, brachten diese aber nicht auf den Platz. Zwar versuchten die Eittinger, durch Spielverlagerungen Räume zu schaffen, das gelang aber nicht immer.

Die Kirchascher mussten Mitte der ersten Halbzeit Co-Trainer Florian Schrödl verletzt auswechseln, was sich später aber als positiv herausstellen sollte. Denn der eingewechselte Sebastian Maier erwies sich in der Schlussphase als Matchwinner, als er sich an der Strafraumgrenze durchsetzte und mit einem platzierten Torschuss den 2:1-Endstand markierte.

Aber Matchwinner waren eigentlich alle Kirchascher, die mit nimmermüdem Einsatz spielten, jedem Ball nachsetzten und so auch das Führungstor nach einer halben Stunde erzielten. Die Eittinger Abwehr hatte auf der linken Seite den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht. In der Mitte wurde Johannes Haindl angespielt und traf zur Führung. Das vermeintliche Eittinger 1:1 durch Max Gröppmair wurde aus klarer Abseitsstellung erzielt und somit auch nicht anerkannt.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Eittinger weiter zu Tormöglichkeiten, doch zweimal verpasste Fredi Neudecker bei freier Schussbahn den Kasten von Sven Kouame. Auch Florian Huber vergab aus kurzer Distanz. Beim Spiel aus der eigenen Hälfte hatten die Eittinger meist zehn Kirchascher vor sich. Ecken und hohe Flanken in der KSC-Strafraum waren ein untaugliches Mittel, weil Torwart Kouame bis auf eine einzige Flanke alle Bälle sicher aus der Luft griff. Nur einmal, Mitte der zweiten Halbzeit, hatte Eittings Felix Zehetmaier die Riesenchance zum 1:1, als er weit höher als alle Abwehrspieler hochstieg und den Ball per Kopf erreichte, aber aus drei Metern das Tor noch verfehlte.

Eitting setzte weiter auf Angriff und war so auch anfällig für Konterangriffe, die aber nicht häufig waren. In der Schlussphase gelang Eitting doch noch der Ausgleich. Die Kirchascher Abwehr hatte trotz Vollversammlung im eigenen Strafraum den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht, und Zehetmaier bugsierte ihn aus kurzer Entfernung über die Linie (85.). Doch der KSC steckte den Treffer weg, und Minuten später landete ein Befreiungsschlag bei Sebastian Maier, der allein auf weiter Flur an den Ball kam, sich ihn zurechtlegte und zum umjubelten 2:1-Endstand (87.) traf. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Maxi Bals, 2. Vorsitzender SC Kirchasch: „Wir sind ganz anders als in Lengdorf aufgetreten, waren viel präsenter und haben durch unseren Einsatz dokumentiert, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Natürlich gehört dazu etwas Glück, doch wir hatten auch unsere Chancen. Wir sind in der Abwehr gut gestanden und haben nur wenig zugelassen. Aufgrund der guten Mannschaftsleistung sehe ich unseren Sieg nicht als unverdient an.“

Thomas Zellermeyr, Trainer FC Eitting: „Wir haben den Sieg leichtfertig hergeschenkt und nicht unser Spiel gemacht. Kirchasch agierte nur mit weiten Bällen, die wir zum Teil schlecht verteidigt haben. Wir hatten Torchancen gleich für drei Spiele, ließen die Chancen aber liegen und haben deshalb auch verloren.“