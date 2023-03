Martin Stöckl schnürt Blitz-Doppelpack in den ersten zwei Minuten: Kirchasch siegt in Högersdorf

Von: Helmut Findelsberger, Daniela Oldach

Teilen

Eingesprungener Jubel: Fraunbergs Malte Kaps freut sich über sein 2:0. Und Josef Pfoser (Nr. 7) sich mit ihm. Foto: Riedel © Riedel

BSG Taufkirchen 2 – FSV Steinkirchen 2:6

Die letztlich chancenlose BSG ging durch Oliver Kluth in Führung (12.). „Wir sind gut reingekommen und haben die erste Halbzeit mit dem Wind gespielt und das recht gut gemacht“, sagte BSG-Trainer Michael Tsimeridis. Doch nur drei Minuten später glich Luis Eibl aus. In der Folge vergab Taufkirchen zwei gute Chancen, und sieben Minuten vor der Pause machte Ibrahim Krraki aus der Drehung das 2:1 für den FSV. Erneut Krraki war es, der in der 56. Minute auf 3:1 erhöhte.

Die BSG brach nun völlig auseinander. Auch Eibl machte in der 70. Minute seinen Doppelpack perfekt (4:1). Nur drei Minuten später markierte Christopher Müller das 5:1 für die Gäste. In der 79. Minute erzielte Julian Huber das 6:1. Das 2:6 von Johannes Böhm kam zu spät. „In der zweiten Halbzeit haben sie das Tempo erhöht, und wir waren zu weit weg. Es war ein verdienter Sieg, aber vielleicht um zwei, drei Tore zu hoch“, so Tsimeridis.

FC Hörgersdorf – SC Kirchasch 2 5:2: Hörgersdorf legt gegen Kirchasch los wie die Feuerwehr

Dank eines Blitzstarts hat sich Hörgersdorf gegen Kellerkind Kirchasch durchgesetzt. Martin Stöckl brachte in den ersten beiden Minuten die Gastgeber auf den Golanhöhen per Doppelpack 2:0 in Führung. „Der hat losgelegt wie die Feuerwehr“, so Trainer Felix Stocklauser. Nach einer halben Stunde erhöhte Thomas Schmittner auf 3:0. Sein Schuss prallte vom Innenpfosten ins Tor. Sieben Minuten vor dem Ende foulte Hörgersdorfs eingewechselter Florian Landersdorfer im Strafraum.

Den fälligen Elfer verwandelte Joker Tobias Maier zum 1:3. Doch nur vier Minuten später stellte Sebastian Walter den alten Abstand wieder her. Bedingt durch eine Unstimmigkeit der Hausherren kam Kirchaschs Reserve durch den eingewechselten Johannes Grasser noch auf 2:4 heran, ehe in der Schlussminute mit Johannes Stürzer ein weiterer Einwechselspieler den 5:2-Erfolg perfekt machte.

FC Fraunberg – TSV Wartenberg 2 7:2

Förmlich überrollt hat Fraunberg die Reserve aus Wartenberg mit sieben verschiedenen Torschützen. Nach fünf Minuten erzielte Sebastian Hoof die schnelle Führung. Malte Kaps erhöhte drei Minuten später auf 2:0. „Da hat Wartenberg etwas geschlafen“, so der Torschütze. Zwar gelang den Gästen in der 14. Minute durch Niklas Unterreitmeier der Anschluss.

Doch nach 20 Minuten sorgte Jonas Gutwirth im Anschluss an eine Ecke für das 3:1. Durch ein Eigentor von Johann Eschbaumer erhöhte Fraunberg auf 4:1. Johannes Lex schraubte das Ergebnis auf 5:1 (37.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel legte Christian Daimer das 6:1 nach. Josef Pfoser traf zum 7:1. Wartenberg kam durch Martin Maier noch zum 2:7. „Das war ein guter Start für uns“, so Kaps.

SC Moosen 2 – FC Inning 1:4

Die Gäste aus Inning waren die klar bessere Mannschaft und fuhren einen verdienten Sieg ein. Glücklich in Führung gingen aber zuerst die Hausherren. Nach einem Freistoß von Martin Lechner von der Mittellinie konnte FCI-Keeper Johannes Weigert den Ball nicht festhalten. Amr Elsemari Abughanima war zur Stelle und drückte die Kugel über die Linie (13.). Sebastian Heller glich nach schönem Spielzug aus (21.).

Die zweite Halbzeit gehörte den Gästen. Mathias Lex brachte den FCI erstmals in Führung (75.). Lucas Feldmeier erhöhte auf 3:1 (77.) Heller machte mit seinem zweiten Treffer den Sack zu (80.). Moosen hatte noch einige Konter, die jedoch nichts einbrachten.

FC Lengdorf 2 – SG Reichenkirchen 0:1

Beide Teams hatten über die gesamte Spielzeit gute Möglichkeiten. Lengdorfs Andreas Baumgärtl ließ mit einem Freistoß aufhorchen, der nur knapp sein Ziel verfehlte (8.). Daniel Leipolds Torschuss wurde noch von einem Verteidiger abgeblockt (17.). SGR-Akteur Michael Scharf zielte aufs Tor. Im letzten Moment klärte Christian Brambring (74.). Es dauerte lange, bis in der Partie das Goldene Tor fiel. Markus Lex traf in der 79. Minute zum 1:0. Er hatte einen Eckball eingeköpft und damit der SGR den Auswärtsdreier gesichert.

TSV Dorfen 2 – SpVgg Langenpreising

Die Partie wurde wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt. (fis/do)