FC Lengdorfs Spieler-Trainer Soave macht den Unterschied

Lengdorfs Turbo: Spielertrainer Franco Soave zieht ab. Der SC Kirchasch fand gegen ihn kein Mittel. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Es war der Tag des Spieler-Trainers Franco Soave. Der SC Kirchasch fand gegen Soave kein Mittel und verlor somit das Spiel gegen den FC Lengdorf.

Lengdorf – Mit einem verdienten 3:0 (3:0) behielt der FC Lengdorf im Derby gegen den SC Kirchasch die Oberhand. Dabei sah es in der ersten Viertelstunde gar nicht nach einem klaren Sieg aus, denn der KSC störte früh und ging mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe.

FC Lengdorfs Spieler-Trainer Soave mit Geistesblitz zur Führung

Doch die Lengdorfer ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, hatten vor allem in spielerischer Hinsicht Vorteile – und mit Franco Soave den besten Spieler auf dem Platz. Der FCL-Spielertrainer war überall zu finden, brillierte durch seine Pässe, und auch bei seinen Dribblings ließ er sich kaum vom Ball trennen – und er hatte vor allem Ideen. So auch beim Führungstreffer. Eine Ecke trat Soave nicht hoch vor das Tor, sondern flach zurück an die Strafraumlinie, wo Martin Lechner den Ball volley nahm und an Freund und Feind vorbei ins Tor knallte. Doch die Kirchascher Gäste zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und hielten weiter dagegen.

Dann prüfte Tobias Lechner Gästetorwart Sven Kouame mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, doch dieser hatte keine Mühe, den Ball zu entschärfen. Chancenlos war er aber dann bei einem Strafstoß, der nach einer halben Stunde zum 2:0 führte. Bei einem weiten Torwartabschlag enteilte Lechner der Kirchascher Abwehr, Kirchaschs Spielertrainer Alexander Mrowczynski griff Lechner zu ungestüm an. Die Folge war ein Elfmeter, den Soave mit mächtigem Schuss hoch ins linke Tordreieck hämmerte.

SC Kirchasch: Kein Mittel gegen Soave

Doch es sollte noch schlimmer für die Gäste kommen, denn nur wenige Minuten später kam nach einer Soave-Ecke der Ball wieder zurück zum Lengdorfer Spielertrainer, der parallel zur Strafraumlinie lief und dann hoch ins linke Eck traf – 3:0. Nach der Pause hatte wieder der Gast anfangs mehr vom Spiel, auch weil sich Lengdorf zurückfallen ließ und erst einmal auf Torsicherung aus war. Doch die Kirchascher Angriffe waren wenig durchschlagskräftig, auch weil Lengdorfs Abwehr sehr aufmerksam spielte.

Erst nach einer Stunde drehten die Lengdorfer nochmal richtig auf und hatten danach noch jede Menge guter Möglichkeiten, das Ergebnis noch höher zu schrauben, doch ein famoser Torwart Kouame hatte seine Einwände und konnte sich mehrfach mit guten Paraden auszeichnen. Erst stoppte er mit einer Grätsche den durchgebrochenen Lechner und hatte Glück, dass ein Lengdorfer Stürmer im Nachschuss das verwaiste Tor verfehlte. Dann kam Soave aus acht Metern frei zum Schuss, doch mit einem Reflex lenkte Kouame den Ball über die Latte. Auch der eingewechselte Mathias Holzer tauchte vor dem Kirchascher Tor auf, und auch hier rettete Kouame.