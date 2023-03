„Das Zuckerl im Landkreis“: KSC-Chef ist mit Entwicklung der Fußballer zufrieden

Für langjährige Vereinstreue wurden mit einer Urkunde geehrt (stehend, v. l.): Helmut Rieger, Herbert Rieger, Anton Rauch, Josef Gartner, Anton Schwinghammer (alle 50 Jahre dabei), Melanie Baumgartner (20 Jahre), Anton Schlehhuber Junior und Senior (beide 40 Jahre), Johann Schlecht, Georg Maier und Siegfried Brandlhuber (alle 50 Jahre) sowie (sitzend v. l.) Igor Thomas (20 Jahre), Klaus Schaberl (30 Jahre), Christoph Angermaier und Bastian Bönisch (beide 20 Jahre), Andreas Hackl, Michael Kaiser und Rudolf Zirnbauer (alle 30 Jahre). Foto: Friedbert Holz © Friedbert Holz

Während Jahreshauptversammlung des Kirchascher Sportclubs war der Vorsitzende Hermann Enzbrunner voll des Lobes für seine Fußball-Abteilung.

Kirchasch – Sportlich sei alles im Lot beim KSC, meldete Vorsitzender Hermann Enzbrunner bei der Jahreshauptversammlung des Kirchascher Sportclub im Gasthaus Bauer (wir berichteten). Die Fußballer behaupten sich in der Kreisliga beziehungsweise haben sich in der A-Klasse etabliert. Bei der dritten Mannschaft sprach Enzbrunner von einem „Zuckerl im Landkreis“, das durch seine gute Gemeinschaft brilliere.

KSC-Jugend mit 71 Aktiven und 14 Personen im Trainer-Team

Sehr erfolgreich habe das Altherren-Team mit einem dritten Platz beim Weissbräu-Cup abgeschnitten, und die Frauen-Mannschaft habe den achten Rang in der Kreisliga geschafft. „Ob die Damen des TSV 1860 München allerdings noch einmal zu uns kommen, die ihr mit einem 5:1 abgewatscht habt, ist nicht sicher“. Fest steht indes, dass das bisher erfolgreiche Trainerteam verlängert hat. „Sie passen gut zu uns, und wir brauchen uns im Landkreis nicht verstecken, denn so viele Mannschaften hat kaum jemand“, freute sich Enzbrunner.

Dass vor allem die KSC-Jugend gut abgeschnitten habe, berichtete Wolfgang Kressierer. „Derzeit haben wir 71 Aktive und ein Trainer-Team von 14 engagierten Personen, auch die Belegung der Plätze sowie der Halle in Lengdorf läuft gut. Vor allem unsere C 1-Jugend ist erfolgreich, die B-Jugend sollte in ihrer Klasse aufsteigen, nur der A-Jugend-Bereich ist etwas dünn besetzt“, so Kressierer, der wie auch Enzbrunner allen dankte, die sich um den Vereinsnachwuchs bemühen. Schließlich sei es nicht leicht, gute Trainer und Betreuer zu finden, „immerhin spielen bei uns bald 100 Kinder Fußball“. Schließlich konnten noch 18 Mitglieder für ihre Vereinstreue mit einer Urkunde geehrt werden.