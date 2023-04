Kirchasch kassiert Klatsche – Walpertskirchen watscht Wörth ab

Do bleibst: Der Wörther Simon Schäfer (r.) stoppt Walpertskirchens Maxi Büchlmann, dessen Team aber dennoch die Partie klar gewinnt. © Christian Riedel

Der SC Kirchasch ist beim 1:6 viel zu langsam für die schnellen Unterbrucker Stürmer. Die BSG Taufkirchen und der TSV Wartenberg sind weiter glücklos. Die weiteren Spiele der Kreisliga Donau/Isar 2 im Überblick.

TSV Eching – TSV Wartenberg 4:1

Hinten drin fehlt oft das nötige Quäntchen Glück – so auch Wartenberg. Gegen den Primus wäre mehr drin gewesen. Zunächst gingen die Hausherren recht bald in Führung, Matthew Atkinson zimmerte einen Freistoß direkt in die Maschen. Dann konnten sich die Zebras aber bei Fortuna bedanken, Wartenberg vergab zwei dicke Großchancen durch Jakob Taffertshofer und Dominik Bleicher.

Nach der Pause machten die Schwarz-Weißen binnen weniger Minuten kurzen Prozess. Atkinson profitierte von einem dicken Patzer von Keeper Maxi Millisterfer, der einen weiten Ball durch die Hände rutschen ließ (56.). Nur eine Minute später war die Messe gelesen: Während Wartenberg noch mit dem Gegentreffer haderte, veredelte Christopher Trautmann eine butterweiche Kleindienst-Flanke per Kopf (57.).

Und wieder nur zwei Minuten später wurde Trautmann zum zweiten Doppelpacker des Tages nach einem klugen Doppelpass mit Atkinson (59.). Die Gäste kamen noch zum Ehrentreffer mit einem Drehschuss von Martin Maier (75.).

TSV Allershausen – BSG Taufkirchen 3:0

Es soll für die BSG aktuell nicht sein. „Heute wäre viel mehr drin gewesen“, war Spielertrainer Thomas Bachmaier hörbar enttäuscht. Allershausen dominierte zunächst und ging nach einer guten halben Stunde in Führung. BSG-Keeper Julian Korber hatte das Leder nur halbherzig geklärt, Allershausen fing den Ball ab und konterte sich rasch vors Tor – am Ende vollstreckte Viktor Siebert (33.).

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt, die BSG wurde stärker, vergab aber kläglich ihre Chancen – insbesondere Bachmaier, einmal per Kopf, einmal blank vor TSV-Keeper Ettl. „Das kreide ich heute mir an“, meinte er. Fünf Minuten vor Schluss rechnete alles nach einem Foul an Dominik Keuter mit einem Elfer, doch die Pfeife von Jakob Wagner blieb still (85.). Allershausen lauerte und traf durch Joker Domenik Ballers Doppelpack zum 3:0 (89./90.).

SC Kirchasch – FCA Unterbruck 1:6

Eine mehr als empfindliche Schlappe setzte es für den Sportclub. Vor allem die schnellen Offensivkräfte Linus Hayer und Ex-Landesligastürmer Andreas Hohlenburger waren kaum zu stoppen. Zumindest im ersten Durchgang lief Kirchasch früh an, fing sich aber Tempo-Gegenstöße ein.

„Hohlenburger war heute eine Nummer zu gut für uns“, musste Sprecher Stefan Hackl zugeben. Den Torreigen eröffnete eben jener nach einem Doppelpass mit Mathias Hayer (15.). Dann hatte der FCA Glück, dass Keeper Michael Zachskorn sensationell parierte gegen Peter Rüttiger, zudem vergab Johannes Haindl kurz darauf den Ausgleich.

Kurz vor der Pause traf Hohlenburger dann nach feinem Zuspiel von Linus Hayer zum 2:0 (39.), kurz nach Wiederanpfiff war nach dem dritten Hohlenburger-Tor (48.) die Messe gelesen. Hayer ließ sogar noch das 4:0 folgen (53.), ehe Rüttiger nach einem weiten Ball, der an der FCA-Defensive abgeprallt war, zum Ehrentreffer kam (71.). Erneut Hohlenburger und Roland Lintner (85.) machten die Sache deutlich.

SC Kranzberg – FC Eitting 1:1

In der Tabelle kämpfen beide darum, möglichst schnell die Relegationsränge hinter sich zu lassen. Und so brachte die Punkteteilung eigentlich weder dem einen noch dem anderen viel. „Am Ende war’s ein gerechtes Unentschieden“, sagte Eittings Sprecher Wolfgang Ettl.

Seine Eittinger gerieten früh ins Hintertreffen. Nach einer Flanke schaffte es die FC-Verteidigung zwei Mal nicht, das Leder adäquat zu klären, irgendwann schaltete Thomas Ostermaier am schnellsten und wuchtete es humorlos in die Maschen (9.). In der Folge spielte sich das Geschehen vermehrt im Mittelfeld ab, auch, als die Gäste im zweiten Durchgang zwar stärker wurden, sich aber erst keine wirkliche Torchance erspielten.

Zum Ausgleich kamen die Eittinger trotzdem: Nach einer Flanke von Fredi Neudecker an den langen Pfosten köpfte Bastian Noll ins Zentrum des Strafraums, wo Benedikt Beierl aus kurzer Distanz abstaubte (73.). Eittings Bastian Noll handelte sich nach wiederholtem Foul die Ampelkarte ein (75.).

SV Walpertskirchen – SV Wörth 5:1

So klar war das Kreisderby lange nicht. Vor allem die Anfangsphase gestaltete Wörth offen und so gar nicht wie ein Abstiegskandidat. Der SVW hatte seine liebe Mühe. Und auch nach der Führung für die Hausherren, Christian Käser hatte einen guten Angriff abgeschlossen, wurde Walpertskirchen nicht dominant (9.).

Und dann glich Wörth zwischenzeitlich sogar aus, nach einer kurz abgewehrten Ecke traf Nessim Mahsas aus der Ferne (13.). Und nun war Wörth dem 2:1 sogar näher, das gelang dann aber der Heilmeier-Elf: Luca Fellermeier konterte in die Wörther Drangphase hinein (34.). Erst traf Käser mit einem Schuss ins lange Eck (38.), ehe Walpertskirchens Goalgetter mit dem Pausenpfiff einen weiteren Konter abschloss (45.).

Nach dem Wechsel hätten die Hausherren das Match durchaus höher gestalten können, gingen aber viel zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Lediglich Florian Baumann traf mit einem Schlenzer aus elf Metern zum 5:1-Endstand (59.). „Verdient war der Sieg zwar schon, er ist aber zu hoch ausgefallen“, zollte Heilmeier dem Stockletzten, der sich nie aufgegeben hatte, seinen Respekt.

FC Lengdorf – TSV Hohenwart 5:2

Erst einen Dämpfer brauchte Lengdorf. Relativ rasch lagen sie gegen den TSV 0:2 hinten, jeweils war ein Ballverlust im Mittelfeld vorausgegangen, Leon Sedlmair schloss doppelt clever ab (3./16.). Doch dann stellte Franco Soave taktisch um, „und nun haben wir auch endlich mal die Tore geschossen“, lobte Sprecher Dietmar Fischer.

Zunächst verkürzte Martin Lechner nach einem Foul an Lukas Fischer per Elfmeter (27.), ehe Dominic Fumelli eine klasse Nußrainer-Flanke vollstreckte (32.). Nach dem Wechsel drehte Tobias Lechner die Partie mit dem 3:2. Nun hatte Lengdorf aber Glück, nach einem klaren Foul an einem TSV-Akteur gab’s Elfmeter, doch FC-Keeper Hans Preis hielt sicher (59.). Ein feines Zuspiel von Martin Lechner veredelte Florian Spielberger sicher (62.). In der Schlussphase traf erneut Lechner zum 5:2 (82.). (Matthias Spanrad)