SC Kirachasch bietet Magerkost: „Es geht derziet sehr mühsam“

Von: Helmut Findelsberger

Die Kicker des SC Kirchasch stehen nicht gerade für Spektakel. © Christian Riedel

Den 24. Spieltag in der Kreisliga eröffnen heute Abend um 19 Uhr der gastgebende SC Kirchasch und die BSG Taufkirchen.

Kirchasch – Mühsam erarbeiten sich die Kirchascher mit ihrem Minimalismus die Punkte zum Klassenerhalt. Die 22 erzielten Treffer sind nach den 20 von Au die magerste Ausbeute. Nur 20 Gegentore bedeuten aber auf der anderen Seite hinter den Top-Teams Finsing (15) und Attaching (19) den drittbesten Wert der Liga.

„Ja, es geht derzeit sehr mühsam“, gibt KSC-Trainer Alexander Schmidbauer zu. Er hat aber auch seit Wochen allerhand Ausfälle zu verkraften. „Und unser Capitano heiratet an diesem Wochenende, da möchten wir am Samstag zur Feier auch Punkte mitbringen“, erzählt er. Johannes Westermeier ist auch einer der vielen Verletzten. Richard Hehenberger hat mit dem Training wieder begonnen, aber mehr als einen Platz auf der Bank hält sein Trainer nicht für möglich. Und wenn das fünfte Unentschieden im achten Spiel der Frühjahrsrunde rauskommen würde? „Dann wäre ich auch nicht unzufrieden“, gesteht der KSC-Coach.

„Wir können noch Vierter werden, aber in Kirchasch ist es immer ganz schwer, was zu holen“: So beschreibt Spielertrainer Thomas Götzberger die Ausgangslage seiner BSG. „Wenn da nicht jede Woche diese Lotterie mit der Aufstellung wäre“, schränkt er ein. Die verletzten Matthias Loher und Thomas Heilmer sowie Kapitän Andre Huber (im Ausland) werden diese Saison nicht mehr auflaufen. Lichtblick: Der zweite Spielertrainer Tobias Schediwy und Valentin Unterreithmeier sind wieder einsatzfähig. (Hekmut Findelsberger)