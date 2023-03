Drei Platzverweise in Kirchasch – Eichenried schlägt sich mit Eigentor selbst

Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

Von Dieter Priglmeir schließen

BSG Taufkirchen – TSV Eching 1:2

„Das war heute sehr unnötig“, resümierte Trainer Thomas Bachmaier, „ein Punkt wäre mindestens drin gewesen“. Die Gäste profitierten jedoch zunächst auch vom Rückenwind im ersten Durchgang. So spielte sich das Geschehen vornehmlich in der Hälfte der Taufkirchener ab, ohne, dass der Tabellenführer daraus aber Profit schlagen konnte. Dann ging’s kurz vor dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag recht schnell: Nach einer feinen Kombi über Thomas Asvestas und Matthew Atkinson landete das Leder bei Samuel Glogowski, der im Strafraum denn sicher einnickte (42.). Und noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Gerhard Ferlisch war die Messe gelesen für die BSG. Nach einer Ecke hatte Taufkirchen zunächst klären können, den Abpraller setzte Jan Strehlow am Strafaumeck volley in die Maschen (45.).

Nach dem Wechsel war der Wind dann auf der Seite der Hausherren, wirklich nennenswerte Tormöglichkeiten konnte sich die Truppe jedoch nicht herausspielen. Erst in der Schlussphase wurde es nochmal brenzlig. Nachdem Flo Kappauf der Ball an die Hand gesprungen war, versenkte Valentin Unterreitmeier den Strafstoß sicher (85.). Und Maxi Gebhard hatte dann sogar noch die Chance zum Ausgleich, sein Kopfball verfehlte das Ziel aber knapp.

SV Wörth – FCA Unterbruck 2:2

Ein paar Streicheleinheiten für die geschundene Seele eines Schlusslichts: Gegen den offensivstarken FCA ergatterte der SVW immerhin einen Zähler. „Unsere Mannschaft hat heute ein sehr gutes Gesicht gezeigt und sich belohnt“, resümierte Trainer Lorenz Becker. Insbesondere im ersten Durchgang spielten allerdings die Gäste das Kellerkind an die Wand. Andi Hohlenburger, Nicklas Hauptkorn, Linus Hayer und Nicolas Vortisch vergaben aber Chancen für mehrere Spiele. Zudem war Keeper Korbinian Becker stets auf der Hut mit tollen Paraden.

Doch als Hayer nach dem Wechsel auf Zuspiel von Hohlenburger zur Führung traf, schien der Gegenwind nachzulassen (54.). Doch Wörth gab nicht auf und egalisierte zunächst (61.) durch Paul Notka. Wenig später wähnten sich die Gäste wieder auf der Siegerstraße, nachdem Daniel Nefzger ein Hohleburger-Zuspiel abschloss.

Doch Wörth wehrte sich weiter mit Mann und Maus und kam durch einen abgefälschten Freistoß von Lukas Becker aus 35 Metern noch zum 2:2 (70.). In der Schlussphase agierten die Gäste schließlich zu überhastet, um noch zum 3:2 nachzulegen.

FC Lengdorf – FC Moosinning 2 0:2: FC Lengdorf verliert Derby gegen FCM-Reserve

„Moosinning hat das einfach clever gemacht und seine vorhandenen Chancen auch genutzt“, musste FCL-Vizechef Dietmar Fischer zugeben. Die Heimelf tat sich zum Wiederauftakt schwer, offensiv Akzente zu setzen, „wir hätten wohl ewig weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen“. Dabei boten sich die Chancen. Maxi Meier und Tobias Lechner hatten im ersten Durchgang den Torschrei schon auf den Lippen. Dann übernahmen die Gäste das Zepter und gingen mit zwei ähnlichen Toren in Führung.

Beide Male nutzte Moosinning einen Ballverlust im Mittelfeld, nach einem Pass in die Gasse traf Benedikt Thumbs zum 1:0, ehe Alex Hofmeister nachlegen konnte. Zwischendurch hatte Flo Spielberger die große Chance zum Ausgleich. „Der Sieg war nicht unverdient, wir wollten ihm heute einfach mehr“, resümierte FC-Coach Thumbs.

SC Kirchasch – SV Eichenried 1:0

„Mehr Abstiegskampf geht nicht“: Alex Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch, brachte es auf den Punkt, was sich wohl viele der Zuschauer gedacht hatten. Regen, Kälte, zwei Teams, die um den Verbleib in der Kreisliga kämpfen – und am Ende drei Platzverweise. Es war das perfekte Drehbuch eines Abstiegskampf-Thrillers, das am Ende nur für die Hausherren ein Happy End bereithielt. „Am Ende war das ein glücklicher Sieg für uns heute“, musste Mrowczynski zugeben.

Warum? Weil das 1:0 durch ein Eigentor zustande gekommen war, nach einer strammen Flanke von Johannes Westermeier hatte sich Basti Mandler das Ei selbst ins Netz gelegt mit dem Schienbein (65.). Und: Obwohl irgendwann sogar zwei Mann mehr, erarbeiteten sich die Hausherren keine wirkliche Großchance. Auf der anderen Seite haderten die Eichenrieder – mit Fortuna, aber schon auch mit sich selbst.

„Das war heute sehr unglücklich, wir haben uns selbst geschlagen“, resümierte Coach Stefan Huber. Zum einen handelten sich die Gäste früh zwei Platzverweise ein, Daniel Wiskitenski wegen einer Tätlichkeit glatt Rot und Michi Kopp nach Meckern und Foul eine Ampelkarte. Doch auch mit einem Mann mehr waren die Gäste beinahe besser, zudem musste dann auch Kirchaschs Westermeier per Ampelkarte zum Duschen. Die größte Chance auf den Ausgleich vergab Andi Fischer.

TSV Hohenwart – TSV Wartenberg 0:3

Von einem „hochverdienten Sieg“ sprach Wartenbergs Pressesprecher Werner Grandinger. Zur frühen Führung hatte Tim Schmolmann getroffen (15.). Auch danach hatten die Gäste die Partie im Griff. „Unsere Defensive hat das richtig gut gemacht. Der Gegner hatte keine richtige Chance“, lobte Grandinger. Die Offensivkräfte bereiteten ihm weniger Freude, „weil sie viermal allein vor dem Tor standen und immer am starken Keeper gescheitert sind“. So blieb es bis in die Schlussphase spannend, ehe Michael Reischl (78.) und Maxi Kronseder für die Entscheidung sorgten. (ms/pir)