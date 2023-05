„Ein offener Schlagabtausch“ - Kein Derbysieger zwischen SC Kirchasch und SV Walpertskirchen

Auf dem Weg zum 1:0? Auch diese Chance konnte Walpertskirchens Torjäger Christian Käser (r.) nicht nutzen. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Mit einem torlosen Remis endete das Lokalderby zwischen dem SC Kirchasch und dem seit Wochen stark aufspielenden SV Walpertskirchen.

Kirchasch – Mit Einsatzwillen und gutem Zweikampfverhalten hielt der KSC erfolgreich dagegen. Von Beginn an unterstrich der SVW seine Aufstiegsambitionen, ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, um sich Tormöglichkeiten zu erspielen. Kirchasch zog sich in die eigene Hälfte zurück und machte die Räume eng. Das gelang in der Anfangsphase ganz gut, als die Walpertskirchener mehrere Ecken hatten, die aber für keine echte Gefahr sorgten, weil auch Torwart Sven Kouame große Sicherheit ausstrahlte. Dann aber ließ Torjäger Christian Käser auf der linken Seite drei Abwehrspieler stehen, doch sein Schluss verfehlte das Tor. Wenig später setzte er sich im Strafraum durch und zog ab, doch Kouame vereitelte die Führung der Gäste. Auch kurz vor der Halbzeitpause wurde Käser freigespielt, doch der Ball ging knapp ins Toraus.

Gleich nach Wiederanpfiff gab es aus dem Halbfeld einen Freistoß für die Gastgeber, den Spielertrainer Alexander Mrowczynski aufs lange Eck zog, und Richard Hehenberger traf per Kopfball zur vermeintlichen Führung. Die jubelnde Kirchascher Spielertraube löste sich aber schnell auf, denn der Linienrichter hatte Hehenbergers Abseitsstellung gesehen und angezeigt.

Keinem Team gelingt der Lucky Punch

Nach einem Abstimmungsfehler bei einem Kopfballduell stieß Walpertskirchen Kapitän Tom Hötscher mit Philipp Weber zusammen und schied mit einer Platzwunde aus. Auch ohne den Abwehrorganisator ließ Walpertskirchen weiter wenig zu, wie auch die Abwehr der Gastgeber weiter aufmerksam spielte. In der Schlussphase hatte erst Luca Fellermeier nach gutem Dribbling eine Schusschance, doch er verfehlte das Kirchascher Tor.

Dann kam ein Pass in die Schnittstelle, Käser überlief die Abwehr und kam allein vor Torwart Kouame zum Schuss, doch das Leder flog knapp über die Latte. Trotz der verbissenen Zweikämpfe während der Partie war mit dem Schlusspfiff eitel Sonnenschein, denn beide Teams freuten sich über den Punktgewinn, der für Walpertskirchen weiterhin die Aufstiegsrunde erreichbar lässt.

Stimmen zum Spiel

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „Es war ein rassiges Spiel, bei dem wir gute Torchancen hatten, und auch der SC Kirchasch hat sich die eine und andere Torchance erarbeitet. Ich bin mit dem Punktgewinn zufrieden, auch weil die Ergebnisse der anderen Mannschaften für uns günstig sind. Die Ausgangslage ist für uns weiterhin gut geblieben. Noch ist alles möglich. Meine Mannschaft hat den Kampf angenommen. Für mich war auch wichtig, dass wir zu null gespielt haben und auch nicht verloren haben. Das Spiel war bis zuletzt spannend und umkämpft.“

Alexander Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch: „Es war heute ein offener Schlagabtausch, und ich bin mit dem einen Punkt absolut zufrieden. Es war ein interessantes und gutes Spiel, und ein Sieg wäre bei etwas Glück auch für uns möglich gewesen. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, denn sie hat eine gute Kampfmoral und Einsatz gezeigt und ein gutes Spiel abgeliefert. Bei dem intensiven Spiel war auch der Schiedsrichter gefordert, denn es war kein einfaches Spiel, doch der Unparteiische hatte das Spiel gut im Griff.“