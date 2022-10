SC Kirchasch ist Derbysieger

Später Volltreffer: Die Kirchascher Kicker bejubeln das 2:1-Siegtor von Johannes Haindl (3. v. l.) in der 91. Minute. © eicke Lenz

Mit einem Tor in letzter Minute sicherte sich der SC Kirchasch den 2:1-Sieg im Derby beim SV Walpertskirchen.

Walpertskirchen – Die Nachspielzeit lief schon, als der KSC noch eine Ecke zugesprochen bekam und alles nach vorne warf. Der Eckball wurde zwar zur Seite abgewehrt, doch dort stand Bastian Böhnisch, der den Ball mit dem Kopf wieder in den Fünfmeterraum brachte, und Johannes Haindl drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Grenzenloser Jubel bei Sieger Kirchasch und tiefe Enttäuschung bei Walpertskirchen waren die Folge.

In einem Spiel, das über weite Strecken ausgeglichen war, gewann am Ende der Gast nicht unverdient, weil er insgesamt entschlossener gespielt hatte, mit mehr Ehrgeiz in die Zweikämpfe gegangen war und auch eine Zeitstrafe gegen Johannes Westermaier wegsteckte. Zwar war Walpertskirchen in dieser Phase spielbestimmend, doch die Überzahl wurde nicht genutzt.

Ganz anders der SC Kirchasch, der es in den Schlussminuten wissen wollte und noch das Tor machte. Westermaier hatte eine Minute vor dem 2:1 schon die Chance zur Führung, wurde aber drei Meter vor dem Tor gerade noch ausgebremst. Diesen Siegeswillen konnte man zumindest in der ersten Halbzeit (noch) nicht erkennen, denn Kirchasch ließ es durchaus ruhig angehen.

In der 20. Minute fiel prompt die Führung für Walpertskirchen. Verteidiger Martin Deutinger sah keine Anspielstation, zog einfach ab und traf mit einem harten Flachschuss zum 1:0. Gleich danach handelte sich Kirchaschs Spielführer Westermaier nach einem Foulspiel die Gelbe Karte ein, die später noch Folgen hatte. Glück hatten die Gastgeber, als der Kirchascher Benjamin Glas mit einer Bogenlampe SV-Torwart Lukas Weinhuber prüfte, der den Ball aber noch an die Latte lenken konnte. Kirchasch kam aber dann doch zum 1:1, denn die Walpertskirchener Abwehr wurde sich nicht einig, und der Ball prallte von Louis Schwarz ins eigene Tor.

Nach der Pause brachten Schüsse von Christian Käser und Franz Schuler nichts ein, weil sie deutlich das Kirchascher Tor verfehlten. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Angriffsbemühungen beider Mannschaften immer ungefährlicher, und vieles deutete auf ein Remis hin.

Nach einer guten Stunde hatte die Platzherren Glück, denn sie konnten zweimal Schüsse der Gäste aus der Nahdistanz abwehren. Auf der Gegenseite ließ Kirchaschs Keeper Bals mit einer geschickten Körpertäuschung Luca Fellermeier ins Leere laufen.

Spannung kam dann noch einmal auf, denn es kam die besagte Zeitstrafe gegen den Kirchascher Kapitän Westermaier. Doch die Gastgeber konnten die Überzahl nicht ausspielen, was dann in der Nachspielzeit zum entscheidenden Tor für den SC Kirchasch führte.

Stimmen zum Spiel

Maximilian Bals, Sportlicher Leiter des SC Kirchasch: „Wir haben mit einem Lucky Punch in letzter Minute das Derby für uns entschieden. Der Sieg ist umso schöner, denn wir haben zuletzt das Derby gegen Walpertskirchen immer verloren. Dem Spielverlauf nach wäre ein Unentschieden wohl verdient gewesen, denn die Partie war ausgeglichen. Durch die Zeitstrafe sind wir schon in Bedrängnis geraten, aber umso schöner war dann der umkämpfte Sieg in einer fairen Begegnung vor vielen Zuschauern.“

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „Wir haben uns viel vorgenommen für das Derby, aber eigentlich nur in der ersten Halbzeit einigermaßen gespielt. Der SC Kirchasch war einfach einen Tick aggressiver und bissiger. Nach der Zeitstrafe hatten wir zwar mehr vom Spiel, das aber nicht ausgenutzt. Wir ließen alles vermissen, was in einem Derby wichtig ist, und haben dadurch eine ganz bittere Niederlage einstecken müssen, die wir uns selbst zuschreiben müssen.“ (fcf)