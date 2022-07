Kirchasch scheidet aus Toto-Pokal aus - TSV Dorfen eine Nummer zu groß

Das 2:0 für den TSV Dorfen: Torschütze Gerhard Thalmaier klatscht mit Bastian Rachl (Nummer 27) ab. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Der SC Kirchasch musste sich gegen den höherklassigen TSV Dorfen geschlagen geben. Die Favoriten glänzten dabei mit attraktiven Tempofußball.

Kirchasch – Trotz einer ansprechenden Leistung schieden die Kirchascher Kreisliga-Fußballer am Mittwochabend in der zweiten Runde des Toto-Pokals aus. Bezirksligist TSV Dorfen zeigte beim 4:0 (2:0)-Sieg vom Start weg schnelle direkte Ballpassagen, ohne jedoch gefährlich in den Strafraum zu kommen. So musste nach einer Viertelstunde ein Foulelfmeter von Benedikt Hönninger zur Führung herhalten, der nach starker Abwehr von KSC-Keeper Sven Kouame noch glücklich den Weg über die Torlinie fand. Zuvor war Manuel Zander klar zu Fall gebracht worden.

Nur fünf Minuten später setzte Alexander Linner eine Direktabnahme von der Strafraumkante knapp übers Tor. Dann lenkte Kouame mit den Fingerspitzen den Kopfball von Gerhard Thalmaier an den Querbalken. Kurz darauf aber veredelte Thalmaier eine scharfe Hereingabe per Kopf zum 2:0.

Auch nach dem Wechsel das gleiche Bild: Dorfen mit Tempofußball und Kirchasch bemüht, weitere Treffer zu verhindern. Nach starkem Steckpass auf Linner fand dieser seinen Meister im KSC-Keeper (50). Der quirlige Zander legte nach Doppelpass ab auf Leon Eicher, der flach zum 3:0 traf (74.). Dann folgte die erste Torchance des KSC durch Spielertrainer Alexander Mrowczynski, dessen listiger Heber auf dem Tornetz landete. Der Treffer zum Endstand entsprang einem Eigentor von Bastian Bönisch, der einem Abpraller nicht mehr ausweichen konnte. „Es war ein völlig verdienter und ungefährdeter Erfolg meiner Mannschaft“, sagte Dorfens Trainer Christoph Deißenböck. (wp/fis)