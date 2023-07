Neuer Trainer, neue Taktik: SC Moosen geht in das Abenteuer Kreisliga ohne 100-Tore-Sturm

Der nächste Höhenflug? Marcus Balbach freut sich auf seine neue Aufgabe in Moosen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der SC Moosen vertritt das Vilstal kommende Saison in der Fußball-Kreisliga, nachdem die BSG Taufkirchen abgestiegen ist. Für den SCM ist die Liga nach fünf Kreisklasse-Jahren Neuland.

Moosen – Das gilt auch für den neuen Trainer Marcus Balbach. Der 37-Jährige war seit 2019 spielender Co-Trainer beim Kreisklassisten SV Berglern und vorher fünf Saisonen Spielertrainer beim TSV Grüntegernbach in Kreis- und A-Klasse. Als Spieler war er mit sieben Saisonen in Kreis- und Bezirksliga und später noch mal zwei Spielzeiten die längste Zeit bei seinem Heimatverein Altenerding. Je zwei Saisonen waren der TSV Dorfen (Kreisliga) und der SV Landshut-Münchnerau in Kreis- und Bezirksliga Stationen seiner Spielerkarriere. „Das in Landshut war beruflich bedingt“, klärt er auf. Beim Kreisklassisten in dem Landshuter Ortsteil bestreitet der SCM diesen Sonntag um 17 Uhr sein erstes Testspiel.

In Moosen läuft der Trainingsbetrieb erst seit einer Woche. „Durch die Saisonverlängerung mit der Aufstiegsrelegation haben wir etwas später angefangen“, erklärt Trainer Balbach. „Die schweißtreibenden Einheiten waren nicht Schuld am ersten verletzungsbedingten Ausfall“, schiebt Balbach gleich hinterher.

Andreas Galler, der nicht erst einmal sein Karriereende verkündet und dann aushilfsweise doch wieder auf Torejagd gegangen war, hat sich in einem Spiel in der AH ohne Fremdverschulden einen Kreuzbandriss zugezogen. Eine Hiobsbotschaft, angesichts der Stürmerknappheit beim SCM. Johannes Körbl und Felix Daumoser haben sich Landesliga-Aufsteiger Neufraunhofen angeschlossen (wir berichteten), und mit Maxi Bauer ist der Dritte aus dem 100-ToreSturm noch angeschlagen.

Der 29-jährige Ex-Buchbacher war bei seinem Heimatclub drei Jahre Spielertrainer und möchte jetzt nur noch als Spieler etwas kürzertreten. Beim 2:0-Sieg im Aufstiegsspiel gegen Hohenwart hat es ihn nach 60 Minuten erwischt. „Auswechseln war keine Option“ und er selbst hatte zunächst einen Außenbandriss befürchtet. „Das war es dann nicht, aber es wird noch ein wenig dauern, bis er ins Training einsteigen kann“, sagt Balbach.

Neuzugänge sind der 21-jährige Tobi Holzner aus Velden, Johann Rampl (18, Buchbach U18), Marko Kaltner (St. Wolfgang), Niklas Doubrawa (25, Inning a. H.) und als spielender Co-Trainer Daniel Brandwirth (33, Buchbach II). „Wir werden unser Spiel etwas umstellen und hinten sicher stehen müssen“, ist Balbach überzeugt. Für ihn selbst ist der Weg zur Anlage in Moosen nicht weit, da der schon länger geplante Umzug mit der Familie nach Taufkirchen vollzogen ist. (fi)

Weitere Testspiele

16. Juli, 17 Uhr gegen FC Moosburg, 18. Juli, 19 Uhr beim FC Lengdorf, 20. Juli, 19 Uhr Totopokal beim FSV Steinkirchen, 23.Juli, 16.30 Uhr beim TSV Grüntegernbach.