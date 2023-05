Bauer mit Fünfer-Pack im Derby für SC Moosen - FC Forstern verspielt Zwei-Tore-Führung

Von: Tobias Fischbeck

Hilflos hinterher schauen mussten die Taufkirchener (weiße Trikots, v. l.) Mathias Guttmann, Rafail Skotras und Torwart Christoph Neumeier, denn siebenmal schlug es im Aspis-Kasten ein. Hier trifft der fünffache Torschütze Maxi Bauer (l.) zum 3:0 für Moosen, sein Teamkollege Dominik Slawny (2. v. r.) beobachtet die Situation. Foto: dominik findelsberger © dominik findelsberger

In der Kreisklasse war an diesem Spieltag einiges geboten. Der SC Moosen schoss den TSV Aspis Taufkirchen im Derby ab. Der FC Forstern verlor trotz klarer Führung.

FC Forstern 2:5 SV Eintracht Berglern

Es hatte alles so gut begonnen für Forstern. Andreas Freiwald hatte den akut abstiegsgefährdeten Klub nach 31 Minuten 1:0 in Führung gebracht. „Das war grundsätzlich auch verdient, denn Berglern hatte in der ersten Halbzeit eigentlich keine Chance“, sagt Forsterns Interimstrainer Jürgen Kasper. Kaspers Filius Niklas vergab in der Folge einen Elfmeter – Berglerns Keeper Thomas Bauer parierte. Alexander Huber machte es in der 53. Minute besser und legte per Strafstoß das 2:0 nach. Drei Minuten später gab es Elfmeter für Berglern, Sebastian Herrmann verkürzte auf 1:2. Danach lief nichts mehr bei den Hausherren. Michael Faltermeier setzte einen Freistoß zum 2:2 ins Kreuzeck (67.) In der 82. Minute sah der eingewechselte Mikail Can die Ampelkarte wegen Meckerns. In Überzahl schoss Berglern danach durch Sebastian Hemauer (82.), Matteo Gumpold (86.) und Lucas Wastian per erneutem Elfer (89.) einen 5:2-Sieg heraus.

VfB Hallbergmoos 2 2:0 TSV St. Wolfgang

Immer düsterer wird die Situation für den TSV St. Wolfgang. In Hallbergmoos musste der TSV bereits nach 18 Minuten das 0:1 durch Ahmet Kolcu hinnehmen. Eine Minute vor der Pause machte Mathias Fritsch freistehend das 2:0. St. Wolfgang fand im zweiten Durchgang keine Antwort mehr. Ein Fallrückzieher-Tor von Manuel Daumoser wurde von Schiedsrichter Wolfgang Karl „unverständlicher Weise abgepfiffen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Bernhard Deuschl. „Unterm Strich war es von uns einfach zu wenig.“

FC Finsing 2 3:3 FC Türkgücü Erding

Dem Team von Thomas Bonnet glückte nach 17 Minuten durch Michael Helneder das 1:0. In der 33. Minute aber glich Türkgücü durch Kaan Cay mit einer sehenswerten Aktion aus. Mehmet Cay drehte das Spiel zugunsten der Mannschaft von Benji Tas in der 39. Minute, wobei das Zuspiel aus stark abseitsverdächtiger Position erfolgt war. Erneut Kaan Cay erhöhte in der 65. Minute per Freistoß aus 26 Metern auf 3:1. Doch nur zwei Minuten später verkürzte Thomas Obermaier auf 2:3. Helneder rettete mit dem 3:3 noch einen Finsinger Punkt (76.). „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und haben versäumt, das 2:0 zu machen. Wenn man noch einmal so zurück kommt, ist das 3:3 schon in Ordnung“, resümiert Bonnet.

DJK Ottenhofen 1:2 FC Hohenpolding

Ottenhofen hat im Abstiegskampf eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Martin Wiethaus hatte den Aufsteiger 1:0 in Führung gebracht (4.). „Danach haben wir uns bewusst für eine defensive Taktik entschieden“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Jedoch glückte Martin Neudecker dennoch der Ausgleich (15.). Es folgte eine wilde zweite Halbzeit. Hohenpoldings eingewechselter Manuel Obermaier erhielt nach wiederholtem Foulspiel ebenso die Ampelkarte (58.) wie Teamkollege Vitus Hörl (77.), und eine Minute später sah Ottenhofens Thomas Ostermaier Gelb-Rot. In Überzahl vergaben die Gastgeber zwei Großchancen, prompt traf in der Schlussminute Neudecker zum 2:1. „Es war relativ ausgeglichen. Hohenpolding war brutal effektiv. Das ist ein sehr bitteres Ergebnis für uns“, stellt Settles fest.

SC Moosen 7:0 TSV Aspis Taufkirchen

Moosen schoss Aspis im Gemeindederby mit 7:0 Toren ab. Spielertrainer Max Bauer erzielte einen Fünfer-Pack. „Ich glaube, das ist mir noch nie gelungen“, freut er sich. Los ging’s per Abstauber (2.). Andreas Forsthuber erhöhte auf 2:0 (22.), und nur fünf Minuten später machte Bauer den 3:0-Pausenstand. „Unser Glück war, dass wir schnell drei Tore gemacht haben. Man hat schon gemerkt, dass Aspis personell angeschlagen ist“, sagt Bauer. Per Doppelschlag in der 61. und 62. Minute erhöhte Bauer auf 5:0. Felix Daumoser schraubte das Ergebnis auf 6:0 (72.), und fünf Minuten später stellte Bauer per Elfmeter nach Foul an Galler den 7:0-Endstand her.

Rot-Weiß Klettham 1:1 TuS Oberding

Dämpfer für Klettham im Kampf um die Kreisklassen-Meisterschaft. Zwar gingen die Rot-Weißen durch Tobias Paulus in der 26. Minute in Führung, „aber sie war für uns glücklich“, gibt ein niedergeschlagener RW-Spielertrainer Flo Leininger zu. „Das war heute nicht so prickelnd. Wir haben einfach nicht unseren Fußball gespielt. Auch der Schiedsrichter hat sämtliche knappe Entscheidungen dem TuS zugesprochen.“ Abstiegskandidat Oberding erzielte in der 57. Minute durch Tobias Stürzer noch den Ausgleich. „Da bin ich ganz knapp nicht mehr dran gekommen“, sagt Torhüter und Coach Leininger. Vor dem Duell am Mittwoch gegen Altenerding liege der Druck nun auf seiner Mannschaft.

TSV Isen 0:4 SpVgg Altenerding

Erwartungsgemäß deutlich hat sich Top-Favorit Altenerding beim feststehenden Absteiger in Isen durchgesetzt. Bereits nach sieben Minuten erzielte Altenerdings Ridwan Bello das 1:0, als er frei einköpfen konnte. Nur drei Minuten später erhöhte Leart Bilalli auf 2:0. Isens Keeper Robert Wimmer war der Ball durch die Hände gerutscht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Julius Krop das 3:0. Erneut Bilalli erhöhte in der 65. Minute per Abstauber auf 4:0. Zuvor war der eingewechselte Johannes Irl an der Latte gescheitert. „Altenerding war klar besser. Aber insgesamt war es ein Spiel ohne viele Höhepunkte“, stellt Isens Teambetreuer Julius Schweiger fest.