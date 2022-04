SC Moosen: Unentschieden gegen Aspis Taufkirchen - Beide Treffer fallen binnen vier Minuten

Von: Andreas Priglmeir

Leidenschaft und Kampf: Wenn der TSV Aspis Taufkirchen (blau) auf den Ortsrivalen SC Moosen trifft, dann geht es meistens sehr intensiv zur Sache. © Hermann Weingartner

Moosen und Aspis Taufkirchen trennen sich unentschieden mit 1:1. Die heißeste Phase des Spiels war kurz nach der Pause. Beide Treffer fielen in nur 4 Minuten.

Moosen – „Es war ein verdientes Remis, in der ersten Hälfte war Aspis besser, in der zweiten wir“, sagte Moosens Spielertrainer Maximilian Bauer. Weil die Tabellennachbarn defensiv stark waren, kam beim 1:1 über weite Strecken wenig Gefahr auf. Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte hatte AspisTorjäger Julian Schaumaier, er scheiterte am Alu. Moosens Johannes Körbl zielte knapp vorbei. Kurz nach der Pause die Gästeführung: Mathias Guttmann fand mit seiner Hereingabe Kiriakos Diamantidis, der gegen die Laufrichtung von Torwart Florian Leininger einnetzte. Prompt die Antwort: Andreas Forsthuber fing einen Abwurf von Gästekeeper Thomas Gstettner ab und traf links unten zum 1:1.

Die beiden Treffer fielen innerhalb von vier Minuten, danach wieder dasselbe Bild: Beide Teams waren vor allem im Verhindern von Chancen erfolgreich. Thomas Forsthuber war maßgeblich daran beteiligt, einen Treffer des besten Schützen der Liga, Aspis-Stürmer Schaumaier, zu verhindern. In der Offensive tauchte Andreas Forsthuber noch mal vor Gstettner auf, scheiterte diesmal aber. Beinahe wäre Moosen der Lucky Punch gelungen, als in einer unübersichtlichen Szene in der 91. Minute Forsthuber im Strafraum Benjamin Liebl anschoss. Von dessen Fuß fiel die Kugel aber in die Hände von Gstettner. „Wenn der am Ende reingeht, können wir uns nicht beschweren. Über den gesamten Spielverlauf hätte es in beide Richtungen gehen können, also geht das Unentschieden in Ordnung,“ schloss sich Aspis-Coach Leonidas Balderanos der Analyse Bauers an. (Andreas Priglmeir)