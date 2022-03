Moosens Trainer Bauer sauer auf Schiedsrichter

Teilen

Ohne Sieg: Der SC Moosen (gelbe Trikots) wartet weiter auf den ersten Sieg im Kalenderjahr. © riedel

Der SC Moosen ist weiterhin auf der Suche nach den ersten drei Punkten im Jahr 2022. Gegen den FC Forstern reichte es, trotz des Treffers von Galler, nur zu einem Remis.

SC Moosen – FC Forstern 1:1: Wieder nicht der erste Dreier 2022 für den SC Moosen: Einen langen Ball in den Strafraum bekamen die Moosener nicht verteidigt, und Michael Bowinzki schloss volley ins lange Eck zur Gästeführung ab (11.). In der 33. Minute setzte sich Andreas Galler gegen drei Gegenspieler durch und jagte die Kugel aus 25 Metern ins rechte obere Eck. In Halbzeit zwei gelangen den Mannschaften keine nennenswerten Torszenen mehr.

SC-Spielertrainer Maxi Bauer hatte Stunden zuvor erfahren, dass er sich das Außenband gerissen hat und mindestens sechs Wochen fehlen wird. Er übte harsche Kritik an Schiedsrichter Gölbunar Hayrettin: „Wiederholt war ein Schiri zu feige, eine Rote Karte zu zeigen. Johannes Körbl hätte sich nach einem groben Foulspiel ohne Ball schwer verletzen können. Andi Galler wurde mit einem Schlag in die Rippen niedergestreckt und es gab nur Gelb. Das war aber eine Tätlichkeit. So brauchen wir nicht mehr Fußball zu spielen.“ (fis)