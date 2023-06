„Kennen unsere Stärken sehr gut“ – Moosen setzt auf seine 101-Tore-Offensive

Von: Tobias Fischbeck

Die Moosener Kicker kennen ihre Stärken in der Offensive. © Günter Herkner

Die Moosinger treffen im Relegationsspiel auf den TSV Hohenwart. Der Sportclub geht dank der Top-Torausbeute mit einem guten Gefühl in das Spiel.

Moosen – Eine großartige Saison mit dem Aufstieg in die Kreisliga krönen möchte der SC Moosen. Dazu muss der Vizemeister der Erdinger Kreisklasse in Attenkirchen gegen den Kreisligisten TSV Hohenwart ran (Sa., 15 Uhr). Das Team aus der Nähe von Ingolstadt spielt seit der Saison 2016/17 in der Kreisliga und rettete sich zwei Punkte vor Absteiger TSV Wartenberg in die Relegation.

Ein Aufeinandertreffen von Moosen und Hohenwart gab es noch nie: „Vor dem Gegner haben wir großen Respekt, da wir nicht wissen, was genau auf uns zukommt“, meint Moosens Spielertrainer Max Bauer, der dem Spiel entgegenfiebert: „Es ist endlich so weit. Die langersehnte Aufstiegschance ist nun zum Greifen nah. Ich bin nun seit drei Spielzeiten Trainer in Moosen. Wir haben viele Höhen und viele Tiefen gemeinsam erlebt, viele Siege gefeiert und harte Niederlagen verdaut.“

Die Spieler seien von Anfang an hinter ihm gestanden, „und so konnten wir Schritt für Schritt immer besser werden“, meint Bauer. Er ist überzeugt: „Alle haben sich nach und nach persönlich und sportlich enorm weiterentwickelt, sodass der Moosener Fußball für den gesamten Landkreis sehr interessant geworden ist. Jetzt liegt es an uns, den letzten Schritt zu gehen und die Saison mit dem Aufstieg zu krönen.“

Die beste Offensive der Kreisklasse mit insgesamt 101 Toren möchte es erneut wissen. Doch Vorsicht, Hohenwarts Defensive hat gerade einmal 46 Gegentore zugelassen, was Platz neun der Kreisliga entspricht. „Wir kennen unsere Stärken sehr gut und wollen diese auch auf den Platz bringen. Die Marschroute ist somit ganz klar. Wir werden alles für einen Sieg investieren“, so Bauer, der im kommenden Jahr nur noch als Spieler bereitsteht (wir berichteten). Moosen wird mit einem 20-Mann-Kader und vielen Fans nach Attenkirchen anreisen. (Tobi Fischbeck)