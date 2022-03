Chaos-Vorbereitung: Moosen-Coach (41) muss einspringen - und zerstört sich das Knie

Von: Helmut Findelsberger

Ein sehr gutes Stellungsspiel habe Andreas Grögler von Hörlkofen (rot, hier gegen Ottenhofen), meint Maxi Wanninger vom Rivalen Wörth. Durch seine Schnelligkeit sei er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. © Christian Riedel

Während beim SC Moosen die Alarmglocken aufgrund der Personalsituation läuten, sieht es beim FC Forstern deutlich besser aus. In Wörth steht zudem ein Derby an.

SV Wörth 2 – SV Hörlkofen (Fr., 19 Uhr) – Der abgeschlagene Letzte empfängt mit Hörlkofen das Team, das den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt. „Daher muss man die Jungs nicht zusätzlich motivieren“, sagt SVW-Fußballchef Heini Hundsnurscher. Dennoch bemängelte er die Trainingsbeteiligung der vergangenen Tage. Zudem werden mehrere Spieler coronabedingt ausfallen. Hörlkofen ist laut Coach Christoph Böning „gut durch die Vorbereitung gekommen“. Definitiv ausfallen wird Andi Grögler (Rot-Sperre). Beruflich bedingt fehlt Leonard Glässner. Tipp: 1:3

FC Forstern 2 – SC Moosen 2, (Fr. 19 Uhr) – Die Partie ist noch in der Schwebe. SCM-Trainer Johannes Schirmbeck ist mächtig angefressen: „Meine erste Vorbereitung beim SCM war 1987, aber das heuer war mit Abstand die schlechteste aller Zeiten. Letzte Wochenende mussten wir Eitting absagen. In Lengdorf haben wir mit zwei Stammspielern aus der Vorrunde gespielt. Ich bin mit 41 Jahren eingesprungen, habe mir prompt das Knie zerstört und meine aktive Laufbahn damit beendet.“ Moosen hat kein Testspiel gewonnen. Negativer Höhepunkt seien vier Spieler in einem Training gewesen, weshalb auch das Trainingslager abgesagt wurde. Nun fallen alle drei Torhüter aus. Das Spiel der Ersten am Sonntag ist schon abgesagt. Die Personalsituation bei Forstern ist deutlich besser. Pressesprecher Albert Bowinzki rechnet nur mit zwei sicheren Ausfällen: Lukas Bauer ist verletzt und Fabian Herrmann rot-gesperrt. Tipp: 3:0 fis