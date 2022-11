„Schade, dass jetzt Winterpause ist“

Auf und davon: Nicht zu stoppen waren die Moosener um Alexander Weinzierl (l.), und Thomas Forsthuber (r.) von den Finsingern um Bernd Häfele (rot). © Chris´tian Riedel

Bauer-Dreierpack: SC Moosen fertigt Finsing 4:0 ab

Finsing – Nach einem souveränen 4:0-Erfolg beim FC Finsing 2 im Nachholspiel am Freitagabend überwintert der SC Moosen auf Platz zwei der Fußball-Kreisklasse. Spielertrainer Maxi Bauer erzielte einen Dreierpack.

„In der ersten Halbzeit war das Spiel auf Augenhöhe“, so der SCM-Coach. Bis Johannes Körbl im Strafraum gefoult wurde und Schiedsrichter Manuel Müller auf den Punkt zeigte. Bauer verwandelte nach 18 Minuten zum 1:0.

Nach dem Wechsel „mangelte es Finsing an klaren Chancen“, sagte Bauer, und Moosen spielte es gegen eine „halbe Bezirksliga-Truppe“ richtig gut. Nach 62 Minuten spielte Körbl nach innen zu Alexander Weinzierl, und der traf per Hacke zum 2:0. „Das war ein sensationelles Tor. So etwas sieht man sonst nur in der Bundesliga“, sagte Bauer.

Danach war’s ein Spiel auf ein Tor, und nur zwei Minuten später erhöhte Bauer auf 3:0. In der Folge traf Forsthuber nur den Pfosten. Nach einer Ecke in der 80. Minute markierte der Spielertrainer schließlich auch noch das 4:0. „Das war eine souveräne Leistung. Wir haben es gut verteidigt. Es macht richtig Spaß mit dieser Mannschaft. Schade, dass jetzt Winterpause ist“, resümierte Bauer. fis