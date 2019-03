Der Jetzt-erst-recht-Außenseiter

Erding – Die Abschiedstournee von Spielertrainer Fabian Aupperle beginnt mit der Partie am Sonntag gegen den SV Dornach (Anpfiff 15 Uhr). Seit dieser Woche wissen die Spieler des FC Erding, dass sie ab Juli einen neuen Coach haben werden (wir berichteten).

Doch Aupperle glaubt nicht, dass es negative Auswirkungen auf das Spiel haben könnte. „Mein Eindruck ist, dass es die Mannschaft gut aufgenommen hat.“ Natürlich seien einige Spieler enttäuscht, „aber vielleicht tut es ihnen auch gut, wenn ein neuer Trainer frischen Wind reinbringt“. Gerade für junge Spieler seien neue Einflüsse gut. Wichtig ist Aupperle aber auch: „Aktuell bin ich Trainer, und zwar bis zum letzten Spieltag. Mir macht das weiterhin Spaß.“ Die Überlegungen, aus beruflichen Gründen zum Saisonende aufzuhören, gebe es schon seit dem Ende des Fußballjahres 2018. „Aber das hat mir niemand angemerkt. Und so wird es auch weiterhin bleiben“, versichert der ehemalige Drittliga-Spieler.

Aupperle ist überzeugt, dass seine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird als in der Vorrunde. „Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet. Die Fitness ist da.“ Jetzt hofft Aupperle, dass sein junges Team auch an Cleverness gewinnt und mehr Zug nach vorne entwickelt. Denn in den bisherigen 20 Punktspielen hat der FCE nur elfmal getroffen.

Leart Bilalli könnte dies ändern. Der 19--jährige Neuzugang aus Havelse hat sich in der Vorbereitungsphase als treffsicher gezeigt. Aber er sei nicht der einzige Hoffnungsträger, kündigt Aupperle an. Zum einen will er dem Youngster nicht zu viel Last aufbürden, zum anderen macht ihm die Breite des Kaders Mut. „Etliche Verletzte haben sich zurückgemeldet. Andere haben sich aus der zweiten Reihe aufgedrängt. Ich habe jetzt im Training 20 Leute.“ Die neue Konkurrenzsituation gefällt Aupperle, der plötzlich ein ganz anderes Problem bekommt. „Ich muss einige Spieler aus dem Kader streichen.“

Allerdings muss er auch noch um den Einsatz einiger Leistungsträger bangen. Maxi Buchauer zwickt die Leiste, Stefan Haberl hat ebenso Knieprobleme wie der Spielertrainer selbst. Kapitän Charly Sattelmayer hat noch Trainingsrückstände. Sollte er nicht in der Startformation sein, wird sich Paul Bucher die Binde überstreifen. „Er ist zwar noch jung, hat sich aber schon als Führungsspieler entpuppt, der uns im Zentrum Stabilität bringt“, lobt Aupperle. In der Innenverteidigung vertraut er auf Liam Fitzpatrick und Marco Bertsch – noch zwei junge Kicker, die bei der JFG Sempt Erding ausgebildet wurden.

Auf wen setzt Aupperle sonst noch? Auf den bereits erwähnten Bilalli. Das U 19-Talent des Regionalligisten Havelse ist aufgrund seines neuen Jobs und durch seinen in Erding wohnenden Onkel zum FCE gekommen. Aber auch auf Sattelmayer und Attila Lanzendorfen („wegen der Erfahrung“) und auf Ridwan Bello („wegen seiner körperlichen Präsenz“).

Letzterer ist diesmal allerdings nicht dabei. „Beim Segmüller ist verkaufsoffener Sonntag. Da muss er ran“, sagt Aupperle. Markus Egner fehlt ebenso. Und aus beruflichen Gründen auch Timo Dörhöfer. Der Torwart ist schon größenmäßig der Leuchtturm der Mannschaft. An ihm kann sich das Team diesmal nicht orientieren. Allerdings soll sie ohnehin die Flucht nach vorne ergreifen. In Fußballtrainerisch heißt das: „mehr Präsenz in der Offensive“.

Elf Punkte auf den Nichtabstiegsplatz. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Aupperle und blickt auf die fünf Zähler, die zum Relegationsplatz fehlen. „Da wollen wir hin. Viele haben uns schon abgeschrieben. Eigentlich können wir befreit aufspielen“, sagt Aupperle und meint damit aber nicht eine sorgenlose Spielweise. Er warnt vor der Dornacher Konterstärke. „Damit haben sie gegen Finsing innerhalb von 20 Minuten drei Tore geschossen. Wir müssen bei Ballverlusten schnell umschalten.“ Tipp: 2:1 für Erding

Der Kader:

Aksoy, Fitzpatrick, Buchauer, Haberl, Kurz, Bilali, Sattelmayer, Bucher, Ryan, Bertsch, Herrmann, Lanzendorfen, Mujezinovic, Zink, Bello, Aslan, Kronseder, Steck, Aupperle.