Schlappe und Befreiungsschlag für Dorfen

Viel beschäftigt war Dorfen (schwarz) mit Defensivarbeit in der Partie gegen Forstinning. Torwart Johannes Huge (2. v. r.) kann hier noch gegen Doppeltorschütze Bakary Touray (M.) klären. Nikolas Drimmel, Yusuf Mutlu und Gerhard Thalmaier (v. l.) sind zum Zuschauen verdammt. © Hermann Weingartner

Der 0:4-Pleite gegen Forstinning folgt ein 4:0 gegen Schlusslicht Otterfing

Dorfen – Aufatmen beim TSV Dorfen. 48 Stunden nach der herben 0:4 (0:2)Niederlage gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VfB Forstinning schlugen die Isenstädter den Tabellenletzten TSV Otterfing mit 4:0 (1:0) Toren.

Neben Kapitän Andreas Hartl und Stammkeeper Alexander Wolf mussten die Gastgeber am Karsamstag gegen den VfB kurzfristig auch auf Hannes Hellfeuer (Corona) verzichten. Aber trotzdem hatten sie die erste Möglichkeit. Sebastian Bauer setzte sich auf rechts durch und flankte in die Mitte. Etwas zu hoch, sodass Michael Friemer zu wenig Druck auf das Leder brachte (8.).

Nach einer Viertelstunde beinahe schon die Führung der Gäste. TSV-Torhüter Johannes Huge kam beim Herauslaufen nicht ans Leder, im Fallen brachte Ivan Bacak die Kugel Richtung Tor, sie wurde aber vor der Linie gerade noch zur Ecke geklärt (14.). Nach Flanke von Fabio Zöller entschärfte Marco Susac auf der Gegenseite einen Kopfball von Gerhard Thalmaier zur Ecke (29.).

Dann die Führung für die Gäste. Abdullah Aynaci zog aus 17 Metern ab, Huge klärte mit den Fingerspitzen zur Ecke. Die folgende Hereingabe verwertete Kevin Becker per Kopf (37.). Noch vor der Pause fiel das 0:2. Aynaci spielte Bakary Touray frei. Aus halblinker Position traf er mit einem geschickten Heber. Forstinning wirkte zu jeder Zeit spritziger und zeigten mehr Drang nach vorne. Dorfen enttäuschte nicht, aber es fehlte die Genauigkeit beim letzten Pass in die Mitte. Zudem bekamen die Sturmspitzen kaum Unterstützung aus dem Mittelfeld.

In der zweiten Hälfte ging für Dorfen nach vorne nahezu nichts mehr. Yusuf Mutlu vertändelte das Leder leichtfertig, Bakary verfehlte knapp aus 15 Metern (49.). Nach einem Alleingang scheiterte Aynaci an Huge (56.). Eine Freistoßflanke von Marko Nikolic köpfte Touray aus kurzer Entfernung zum 3:0 ein (74.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte David Kamm eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit. Sein Schuss ins lange Ecke brachte mit Hilfe des Innenpfostens den 4:0-Endstand.

Schwarze Serie endetgegen den Letzten

48 Stunden später konnten die Dorfener Kicker mit dem 4:0 gegen Otterfing ihre schwarze Serie von vier Niederlagen in Serie ohne eigenen Torerfolg beenden. Aber zunächst hatte es nicht nach dem klaren Sieg ausgesehen. Gerhard Thalmaier hätte schon früh die Führung erzielen müssen. Nach einem Abpraller stand er plötzlich alleine vor Torhüter Leon Westner. Der verkürzte geschickt den Winkel, und so schoss ihn Thalmaier an (19.). Aber auch die Gäste hatten ihre Möglichkeit. Mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel probierte es Florian Bacher. Dorfens Keeper Huge war mit den Fingerspitzen dran, lenkte das Leder an den Pfosten und begrub den Abpraller unter sich (36).

Nach Maßflanke ins Tor: Armin Feckl (r.) lässt Otterfings Torwart Leon Westner beim 2:0 kein Chance. © Hermann Weingartner

Während der ersten 45 Minuten war die Partie sehr zerfahren, und viel war dem Zufall überlassen. Als sich beide Team schon beim Pausentee wähnten, fiel doch noch die Führung der Isenstädter. Ein Schuss von Benedikt Hönninger konnte abgewehrt werden, Thalmaier setzte aber nach, und sein Rückpass erreichte Marco Zöller. Der zog aus 15 Metern ab und traf halbhoch zur 1:0-Pausenführung ins rechte Eck (45.).

Nach Wiederanpfiff wurde die Partie interessanter. Zunächst die Gäste: Huge rettete gegen Bacher (50.), und ein Gewaltschuss von Christian Blaschke klatschte ans Lattenkreuz (52.). Dann aber drehte Dorfen auf. Nach Zusammenspiel von Thalmaier und Michael Friemer kam der Ball in die Mitte zu Co-Spielertrainer Armin Feckl, der aus kurzer Entfernung das 2:0 erzielte (54.). Vier Minuten später zirkelte Alexander Linner einen Freistoß aus 20 Metern sehenswert über die Mauer zum 3:0 in den Winkel. Dann sah Otterfings Magnus Eder wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (73.). Den Schlusspunkt setzte Thalmaier per Elfmeter, nachdem Alexander Lankes den eingewechselten Alex Heilmeier im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Thalmaier verwandelte sicher, flach ins rechte Eck zum 4:0 (78.). Damit war der lang ersehnte Dreier für den TSV Dorfen endgültig unter Dach und Fach.