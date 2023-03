Schluss mit schwarzer Siegsdorfserie - Langengeisling will endlich ersten Sieg einfahren

Von: Wolfgang Krzizok

Volldampf voraus heißt es jetzt wieder für Paul Bucher (M.) und den FC Langengeisling. © Christian Riedel

Im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost kommt es zwischen Siegsdorf und Langengeisling zum Keller-Duell. Die Hauherren entpuppen sich dabei als Angstgegner des FCL.

Langengeisling – Gegen den dritten Abstiegskonkurrenten hintereinander muss der FC Langengeisling antreten. An diesem Samstag geht es zum TSV Siegsdorf, der nur zwei Punkte hinter den Geislingern liegt, allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Anpfiff ist um 15 Uhr.

1:1 gegen Ostermünchen, 0:0 gegen Finsing lautet die magere Ausbeute des FCL in diesem Jahr. Siegsdorf dagegen hat zwar zum Auftakt 0:1 gegen Moosinning verloren, aber zuletzt 1:0 in Ostermünchen gewonnen, hat also den Rückstand auf die Geislinger bereits um einen Zähler verkürzt. „Der Sieg in Ostermünchen, das waren natürlich Big Points für die Siegsdorfer“, weiß Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier. „Unsere Punkteausbeute zum Jahresanfang war dagegen ein bisschen wenig“, gibt er zu. „Auf der anderen Seite hätte es auch schlechter laufen können, wenn wir beide Spiele verloren hätten.“

Was den Samstagsgegner Siegsdorf betrifft, „so könnten wir natürlich sagen, wir fahren da hin, um einen Punkt zu holen“, sagt Hintermaier. „Aber für ein Unentschieden fahre ich da nicht hin. Der Gegner hat unsere Kragenweite, und da will ich gewinnen.“ Er schränkt aber ein: „Verlieren dürfen wir auf keinen Fall.“ Denn der FCL-Spielertrainer blickt schon ein paar Tage voraus. Da finden zwei Nachholspiele statt: Ostermünchen – Finsing und Rosenheim – Siegsdorf. „Da spielen die Hinteren gegeneinander, das heißt, es wird enger. Aber letztlich dürfen wir nicht auf die anderen schauen, sondern nur auf uns.“

Gegner Siegsdorf ist laut Hintermaier „eine erfahrene Mannschaft mit einem super Stürmer“. Das ist Stefan Mauerkirchner, der schon in der Landesliga für Traunstein kickte, und in dieser Saison schon neunmal für den TSV getroffen hat, zuletzt beim 1:0 in Ostermünchen, als er in er 86. Minute zuschlug. „Da wartet auf unsere Verteidiger viel Arbeit“, weiß Geislings Spielertrainer, der am Samstag neben dem privat verhinderten Moritz Wiesheu auf Paul Bucher verzichten muss, der sich eine Zerrung zugezogen hat. Dafür hat Hintermaier seine Blessur auskuriert, und auch David Riederle ist wieder dabei.

„Wir haben übrigens noch nie gegen Siegsdorf gewonnen“, stellt der FCL-Spielertrainer fest und wünscht sich, „dass wir diese Serie beenden“. (Wolfgang Krzizok)