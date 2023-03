Das Schiri-Pech des FC Schwaig

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © hep

Die bisher strittigste Situation des noch jungen Fußballjahres hat Punkte gekostet. Trotzdem nimmt es der abgestiegsgefährdete Landesligist mit Fassung.

Auch Fußball-Schiedsrichter haben Coaches. Falls Sie das nicht wussten, dann wären wir schon zwei. Früher hießen sie Schiri-Beobachter, aber das würde dem nicht mehr gerecht werden, was sie leisten. Das hat mir Tobias Baumann erklärt, einst Regionalliga-Referee, inzwischen Mitglied des Verbandsschiedsrichterausschusses – und Augenzeuge der bisher strittigsten Situation des noch jungen Fußballjahres.

36. Minute im Landesliga-Spiel FC Schwaig gegen TSV Grünwald: Der Gästekeeper lässt sich nach einem Rückpass ein wenig zu viel Zeit, ehe er den Ball rausschlägt, und schießt den heraneilenden Markus Straßer an, der danach den Ball nur über die Linie bugsieren muss. Der Schiedsrichter ist schon auf dem Weg zur Mittellinie, als sich der Assistent meldet. Kurze Abstimmung, danach wird das Tor annulliert.

Ein Foul? Völliger Unsinn, denn Straßer grätschte parallel zum Torwart. Wenn der was gespürt hat, dann höchstens einen Luftzug. Angeblich soll der Ball im Tor-Aus gewesen sein. Das aber geben die Aufnahmen von der Sport-Total-Kamera nicht her. Inzwischen haben wir erfahren, dass der Assistent ein blechernes Geräusch gehört hat. Ja, das gab es wirklich. Weil Straßer gegen den Pfosten geprallt war. Aber nicht – und das war die Vermutung des Linienrichters – weil der Ball an die Stange der Tornetzhalterung geprallt sein muss. Eine Fehlentscheidung also, die den FC Schwaig die Führung und vielleicht auch die drei Punkte gekostet hat, denn man verlor 0:2.

Es spricht für die Verantwortlichen des FCS, dass sie dies nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen wollten. Aber bitter ist es schon – zumal das Team auch in der vergangenen Saison einmal krass benachteiligt wurde. Damals führte Schwaig 3:2 gegen Unterföhring, als der Schiedsrichter nicht den mit Gelb vorbelasteten Foul-Spieler verwarnte, sondern einen Unbeteiligten. Der eigentliche Sünder trollte sich, und elf Unterföhringer bogen die Partie noch von 2:3 auf 7:3 um. Auch damals verzichtete Schwaig auf einen Protest und legte sich auch nicht mit dem Schiri an. Hut ab!

Vermutlich auch, weil der FCS seit eineinhalb Jahren den Aufwand miterlebt, den Schiedsrichter rund um eine Landesliga-Partie betreiben. Laut Schiri-Coach Baumann werden schon vor der Partie die Statistiken gewälzt, dann folgt die gemeinsame Platzbegehung. Selbst in der Halbzeit bespreche man sich und nach der Partie nochmals gut 45 Minuten lang. Und daheim setzte er sich nochmals an den Bildschirm, schneide die wichtigsten Szenen zusammen für eine weitere Nachbesprechung.

Vielleicht ist das ein kleiner Trost für die Schwaiger: Das Gespann musste sich die strittige Szene sicher noch öfter ansehen. Die Chance, dass es die Unparteiischen künftig besser machen, ist übrigens groß. Denn die Entscheidung in der 36. Minute – das sagen alle Beobachter – war eigentlich der einzige Fehler – aber halt ein dicker.

