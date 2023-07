Schöpflöffel und fliegende Gummistiefel: TSV St. Wolfgang freut sich über riesige Resonanz beim Sportplatzfest

Von: Lea Warmedinger

Mit Maske und Schubkarren über den Sportplatz: Franziska und Simon Schöberl bei der Familien-Olympiade des TSV St. Wolfgang. © Lea Warmedinger

Beim zweiten Sportplatzfest des TSV St. Wolfgang war viel geboten und ebenso viel los. Der Verein ist positiv überrascht von der hohen Besucherzahl.

St. Wolfgang – Das Bier, die Pommes und Fußballabzeichen sind dem TSV ausgegangen, so viel war beim zweiten Sportplatzfest in St. Wolfgang los. „Wir sind positiv überrascht“, sagt Vorsitzender Albert Föstl. Mit so vielen Zuschauern und Teilnehmern bei den verschiedenen sportlichen Aktionen hat der Verein nicht gerechnet.

Sportplatzfest als Härtetest für das Jubiläumsfest im nächsten Jahr

Das Sportplatzfest hat heuer zum zweiten Mal stattgefunden. „Im letzten Jahr haben wir entschieden, dass wir nach Corona wieder eine Gemeinschaftsveranstaltung machen möchten“, sagt Föstl. Der Hintergedanke sei gewesen, dass alle Abteilungen zusammenkommen. „Das wollten wir heuer auf jeden Fall wieder machen.“ Bei der Organisation und Umsetzung haben die Abteilungen des TSV gut zusammengeholfen. „Das war der erste Härtetest für die 90-Jahr-Feier“, so der Vereins-Chef. Das Jubiläumsfest soll im nächsten Jahr auf dem Volksfestplatz stattfinden.

Das Sportplatzfest startete am Freitag mit dem Jakob-Gabler-Stockschützenturnier und Bewirtung. „Da haben natürlich die Stockschützen selber gewonnen“, erzählt Föstl. Am Samstagvormittag wurde der Biergarten eröffnet, wo Schmankerl vom Grill angeboten wurden. Auch eine Radrundfahrt durch das St. Wolfganger Land stand auf dem Programm.

Volle Konzentration beim Schöpflöffel-Lauf zeigten Michael (7) und Barbara Reiner aus St. Wolfgang. © Lea Warmedinger

„Ein super Erfolg war das DFB-Fußballabzeichen“, betont Föstl. „Da waren so viele Kinder da, dass uns die Abzeichen ausgegangen sind.“ Auch bei den Pommes sei das Dreifache der geplanten Menge verkauft worden.

Am Nachmittag folgte der Fußball-Gemeindecup, bei dem zehn Teams aus den verschiedenen Gemeindeteilen St. Wolfgangs gegeneinander antraten, wie etwa Armstorf oder Lappach. Die Gewinner des vergangenen Jahres, Schönbrunn, wurden heuer Sechster. Im Finale standen das Team Jeßling und der Neuzugang „Waikiki Beach Bombers“. Mit einem 4:0 konnten sich Letztere den Titel und damit den Weißbier-Preis holen. Das sei aber zu erwarten gewesen, merkt Föstl an. „Da waren ziemlich viele Fußballspieler von der ersten Mannschaft dabei.“

Auch hier war der TSV von den Besucherzahlen positiv überrascht. „Es waren mehrere Hundert“, schätzt der Vorsitzende. „Wir mussten mehrmals Bier nachholen.“ Denn auch in den Biergarten, wo es später eine Sau vom Grill und Barbetrieb gab, waren viele zum Essen gekommen. Für die Kinder gab es zwei Hüpfburgen, eine Jugendparty in der Turnhalle und ein Zeltlager.

Beim Gummistiefel-Werfen: Christian Rott mit seinem Sohn Elias (9) aus Kleinschwindau. © Lea Warmedinger

Erfolgreiches Fest des TSV St. Wolfgang: 140 Teilnehmer bei der Familien-Olympiade

Der dritte und letzte Festtag startete mit einem Weißwurstfrühschoppen und einem Schleiferlturnier zum 50-jährigen Bestehen der Tennisabteilung. Hier spielte das Wetter etwas weniger mit als am Vortag. „Wir haben angekündigt, dass wir auf die Terrasse ausweichen können und das haben wir bewiesen“, sagt Föstl. Die Fußballjugend spielte zudem ein Mixed-Turnier.

Nach dem Mittagstisch mit Sonntagsbraten startete bei zunehmend besserem Wetter die Familien-Olympiade. Dort konnten sich Zweiergespanne – meist bestehend aus einem Elternteil mit Kind – in Disziplinen wie Gummistiefel-Werfen, Schubkarren-Parcour oder Schöpflöffel-Lauf beweisen. Zudem mussten die 71 Teams Schätzfragen sowie Quizfragen zu den sportlichen Erfolgen des TSV beantworten. Sieger der Familien-Olympiade wurde das Kind-Kind-Gespann „Haudanehm“ aus Matthias Litzberski und Benno Karner.