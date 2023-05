Dorfen gegen Srbija: Schützenfest garantiert

Teilen

Seit Wochen in Bestform ist Alexander Heilmaier (r.). Wie im Hinspiel gegen Andrej Skoro wird seine Kampfkraft benötigt werden. Dorfens Flügelflitzer Manuel Zander (l.) ist am Sonntag allerdings nicht dabei. In der zweiten Halbzeit zerlegt Manuel Zander muss passen © Hermann Weingartner

In Dorfen treffen sich die Ballermänner der Bezirksliga, und die Hinspiel-Pleite ist noch nicht vergessen.

Dorfen – Da hat noch jemand eine Rechnung offen: Der TSV Dorfen empfängt den Tabellenzweiten Srbija München (So., 14.30 Uhr) und erinnert sich noch gut an das Hinspiel, das sang- und klanglos 0:4 verloren ging. Noch wichtiger für den Sportlichen Leiter Markus Wetzel ist aber: „Damit wir mit dem Abstieg mit Sicherheit nichts mehr zu tun haben, müssen wir punkten – am besten voll.“ Die Isenstädter haben derzeit sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der Gegner ist laut Wetzelschwer auszurechnen. Das 0:4 hat er noch nicht ganz verdaut: „Damals haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut mitgehalten und einige Möglichkeiten zum Ausgleich nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit haben sie uns dann auf dem Kunstrasenplatz regelrecht zerlegt.“

Wetzel weiß, dass sich bei Srbija viele gute Techniker im Team befinden, die „regelrechte Zocker“ auf dem Spielfeld seien. „Trotzdem hat mich etwas überrascht, das die Serben nach der Winterpause auch weiterhin so gut mitmischen können, denn sie hatten inzwischen einige personelle Wechsel. Mit Andrej Skoro wurde zudem ein neuer Trainer installiert“, berichtet Wetzel.

Die Dorfener treffen auf ein offensiv sehr starkes Team, das bereits 61 Mal ins Schwarze getroffen hat. Die zwei Toptorjäger sind David Androsevic und Antonio Saporane (je 15 Tore). Aber so oft traf Dorfens Gerhard Thalmaier auch schon. Die Zuschauer dürfen sich also wahrscheinlich auf ein Offensivfeuerwerk freuen.

Der TSV hat in den vergangenen sechs Spielen, von denen nur eines verloren ging, Selbstvertrauen getankt. Bis auf Manuel Zander, der sich unter der Woche einer Zahn-operation unterziehen musste, sind alle Mann an Bord. Der Langzeitverletzte Manuel Rott hat mit dem Mannschaftstraining wieder begonnen, doch ein Einsatz für ihn käme noch zu früh. Tipp: 3:1 für Srbija

TSV-Kader

Wolf, Leins, Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Linner, Brenninger, Heilmeier, Friemer, Lorant, Roppert, Blaha, Eicher, Rachl, Bräuniger, Eder.