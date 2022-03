FC Schwaig: Ein Traumtor und viel Kopfarbeit

Von: Dieter Priglmeir

Spiel gedreht: Daniel Stich (3. v. r.) trifft per Kopf zum 2:1. Am Ende siegen die Schwaiger 4:1. © Rainer Hellinger

Aufsteiger FC Schwaig fährt in Aiglsbach einen souveränen 4:1-Sieg ein.

Aiglsbach/Schwaig – Die Entscheidung ist Chefsache. In der 78. Minute schnappt sich Tobi Jell im Mittelfeld den Ball. Der Kapitän des FC Schwaig zieht aus 20 Metern ab, die Kugel schlägt zum 3:1 im Winkel ein, und jetzt wissen auch die zuversichtlichsten Fans des Gastgebers: Gegen diesen bärenstarken Aufsteiger ist heute nichts zu holen.

Mit 4:1 (1:1) Toren gewann der FC Schwaig am Sonntag die Partie beim TV Aiglsbach. Während die Heimelf auf Rang 15 rutscht, darf die Elf von Ben Held weiterhin von Aufstiegsspielen zur Bayernliga träumen.

Die Schwaiger gaben von Beginn an Gas, und Verteidiger Jell war von Anfang an eine der treibenden Kräfte. Bereits in Minute eins bediente er Lucas Hones, doch ein Verteidiger kratzte den Ball von der Linie. Dann war Jell im eigenen Strafraum gefragt, als er nach einem Aiglsbacher Angriff zu klären versuchte. Der Ball landete aber bei Andre Bräunig, der volley aus 13 Metern ins untere linke Eck traf – ein tolles Tor (4.). Franz Hornof war machtlos.

Schwaig antwortete sofort. Nach einer Ecke von links setzte Jell den Ball knapp über die Latte (6.). Dann bediente Mario Simak Markus Straßer, der die Kugel aus 16 Meter flach und scharf diagonal nach innen schlug, wo Luca Hones zur Stelle war und den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. Ein perfekter Beginn für den Neuzugang, der den etatmäßigen Stoßstürmer Raffael Ascher vertrat.

Schwaig setzte nach. Straßer spielte Vincent Sommer frei, dessen Schuss aus 13 Metern aber Dominik Bals um den Pfosten drehte. Der TV-Keeper war nun ständig im Mittelpunkt – und zunächst nicht zu überwinden. Simak versuchte es aus zwölf Metern (38.), Leon Roth rutschte in einen Sommer-Abschluss, doch wieder war Bals zur Stelle. Das war in der 45. Minute.

Dazwischen hatten die Gastgeber ihre beste Phase. Der agile Stefan Liebler beschwor mit seinen Flanken mehrfach Gefahr herauf, doch Daniel Stich und seine Abwehrkollegen konnten jeweils klären.

Im zweiten Durchgang spielte aber nur noch der FC Schwaig. In der 49. Minute wurde Roths Schuss noch von einem Verteidiger geblockt. Dann aber zog Hannes Empl einen Freistoß von halblinks an den langen Pfosten, wo der aufgerückte Stich lauerte und zum 2:1 ins kurze Eck einköpfte (58.). Torwart Bals war zwar wieder mit der Hand dran, aber diesmal reichte das nicht mehr.

Völlig chancenlos war er schließlich bei Jells Traumtor in der 78. Minute. Nach diesem Treffer erlahmte auch der letzte Aiglsbacher Widerstand. Der eingewechselte Ricardo Maier leitete dann den letzten Treffer ein, als er von rechts in die Mitte flankte. Dort stieg Luca Hones am höchsten, köpfte zum 4:1 ein (83.) – ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Bis auf die kurze starke Phase der Heimelf vor der Halbzeit hatte der Aufsteiger den Gegner stets in Griff. Kurz vor Schluss kassierte Aiglsbachs Benjamin Gärtner wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte.