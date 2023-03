Schwaig erwartet Offensive pur - FCS gastiert beim Tabellenvierten aus Ampfing

Von: Helmut Findelsberger

Schwaig erwartet eine starke Offensive aus Ampfing © Christian Riedel

Der TSV Ampfing empfängt die Sportfreunde aus Schwaig. Rainer Elfinger wird dabei nicht auf der Bank der Hausherren Platz nehmen.

Schwaig – Erneut auf Reisen geht der FC Schwaig im vierten Spiel der Frühjahrsrunde. Der TSV Ampfing ist an diesem Samstag um 14 Uhr der Gastgeber in seinem 8000 Zuschauer fassenden Sportpark. Über 10 000 Zuschauer in der Bayernligasaison 1982/83 beim 4:2 gegen den TSV 1860 München bedeuten Ewigkeitsrekord für das weite Rund.

Bei den Punktspielen heuer waren es beim 0:1 gegen Grünwald 70 und beim 2:2 gegen Unterföhring 80 Zuschauer. „Im Schnitt haben wir schon 150“, erzählt Ampfings Sportliche Leiter Adrian Malec. Die Zuschauerresonanz ist nicht der Hauptgrund für das Umdenken an der Isen. Man möchte ab der kommenden Saison sich wieder regionaler aufstellen.

Mit den ehemaligen Trainer des FC Erding, Trainer Rainer Elfinger, wollte man auch nicht mehr weitermachen, also schmiss dieser vergangene Woche gleich hin. Immerhin hat der den letztjährigen Abstiegskandidaten auf den derzeitigen Rang vier geführt. Ex-Löwe Kodjovi Koussou übernahm als Spielertrainer und wird unterstützt von Torwart-Trainer Michael Divis. Der vor der Saison gekommene 30-jährige Koussou – für Malec „ein überragender Fußballer“ – ist derzeit verletzt. Wieder zurück nach Rot-Sperre ist Torjäger Mike Opara. Der Nigerianer steht bei 13 Treffern, der vom SK Srbjia gekommene Valentino Gavric bei acht und Daniel Toma bei sieben. Der 37-jährige Kapitän und Abwehrchef Birol Karatepe hat achtmal getroffen.

Auf die Sportfreunde kommt da einiges an Offensivpower zu. Aber sie müssen nach dem 4:1 in Kirchheim nachlegen, um den Anschluss nicht zu verlieren. „In Kirchheim war’s kein glanzvolles Fußballspiel, geht ja gar nicht bei den Platzverhältnissen, aber wir haben alles reingehauen“, blickt Spielertrainer Ben Held zurück. „Gegen Ampfing mit seinen starken Einzelspielern haben wir nur als Mannschaft eine Chance“, bestätigt er.

Der Kader wird ziemlich unverändert sein, mit Co Florian Fink als Ersatztorhüter. Feldspieler geht bei dem 30-Jährigen nach vielen Verletzungen nicht mehr. Von den beiden etatmäßigen Backups ist Robin Schmid im Aufbautraining und Jannis Sternberg verletzt. Hinter Kapitän Tobias Jell steht noch ein Fragezeichen, er war zuletzt krank. (fi)