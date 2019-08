Schwaig gegen Moosinning: Vielleicht geht  Torjäger Ben Held selbst ins Tor

Fußball Totopokal

von Dieter Priglmeir schließen

Der Totopokal hat nicht die höchste Priorität für Schwaig und Moosinning. Ein Leckerbissen könnte es dennoch werden.

Noch keine Woche ist das Bezirksliga-Derby alt, da treffen der FC Moosinning und der FC Schwaig schon wieder aufeinander. Diesmal geht’s um den Toto-Cup, und diesmal gehen die Mannschaften die Partie deutlich entspannter an als beim packenden Gipfeltreffen.

Wenn die Partie am Dienstag um 18.15 Uhrin Moosinning angepfiffen wird, dann dürften beim Gastgeber mit Franz Hornof, Johannes Volkmarund David Dirankonur drei Stammspieler aus der Ersten auf dem Platz stehen. Das kündigt jedenfalls Vorsitzender Karl Thumbs an. „Die drei sind am Wochenende bereits im Urlaub und sollen vorher nochmal spielen.“ Der Moosinninger Vereinschef vermutet, dass noch ein paar jüngere Spieler aus dem Bezirksliga-Kader dazu kommen, ansonsten werde aber aus dem Kreisklasse-Team aufgefüllt. Schonung für die nächsten Partien gegen Feldmoching und Titelkonkurrent Eching sei angesagt.

Auch Schwaigs Spielertrainer Ben Heldsagt: „Wichtiger war das Liga-Spiel.“ Er werde allerdings schon den Großteil der Ersten spielen lassen und dann mit Reservespielern auffüllen. Aufgrund des frühen Anpfiffs könne er noch nicht genau sagen, auf wen er alles verzichten muss. Definitiv werde aber Keeper Florian Preußer nicht spielen können. Sollte auch Stefan Gröppmaierpassen, „dann stelle ich mich vielleicht selbst ins Tor“, sagt Held und kündigte damit eine Premiere an. Für den 33-Jährigen hat der Pokal „Testspielcharakter. Wir werden einiges ausprobieren.“ Da Daniel Fichtlscherer und Vincent Sommer am Sonntag in Schwabing nicht dabei sein werden, wolle er Variationen eben ohne die beiden austesten. pir