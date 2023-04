Treffen der „Mannschaften der Stunde“: FC Schwaig empfängt den FC Unterföhring

Anpfiff um 19.30 Uhr

Von Helmut Findelsberger schließen

Lange genießen können die Sportfreunde des FC Schwaig ihren 5:0-Kantersieg in Eggenfelden nicht. Am heutigen Abend kommt der FC Unterföhring.

Schwaig – „Englische Woche“ heißt es jetzt in der Landesliga Südost. Zu Gast ist heute Abend der FC Unterföhring; Spielbeginn in der NGL-Arena ist um 19.30 Uhr.

„Mannschaft der Stunde“ – dieser Begriff trifft auf beide Teams zu. Während Schwaig von den sieben Spielen der Frühjahrsrunde die letzten fünf gewonnen hat, ist der Gast aus der rund 12 000 Einwohner zählenden und am nordöstlichen Stadtrand von München gelegenen Gemeinde sogar noch ungeschlagen. Unterföhring war jedoch erst fünfmal gefordert, holte dabei zwei Siege und drei Remis; zwei Spiele fielen dem Wetter zum Opfer. So auch die Partie vergangenen Freitag in Bruckmühl.

„Sie sind damit ausgeruhter, muss aber nicht immer ein Vorteil sein“, meint dazu Schwaigs Spielertrainer Ben Held. Ausruhen konnte er sich in Eggenfelden, das lag aber an seinen Leistenproblemen. Eine Woche vorher, beim 2:0-Sieg gegen Landshut, waren er und der seitdem verletzte Ricardo Maier beeindruckend souverän als Innenverteidiger eingesprungen.

Auf diese Position waren im Rottal Johannes Empl und Daniel Fichtlscherer zurückgekehrt. Heute wieder im Kader sind Lucas und Mateus Hones. Ausfallen wird dagegen Nils Wölken, für den in Eggenfelden nach 20 Minuten Mario Simak sein Comeback feierte.

„Die Spiele werden weniger, und der Abstand nach unten wird einfach nicht größer in dieser verrückten Liga“, beschreibt Held den Kampf um den Klassenerhalt, in den wohl, bis auf die ersten Vier, alle übrigen 16 Teams mehr oder weniger involviert sind. Fünfmal zuletzt gewonnen und trotzdem hat Schwaig auf Rang acht mit 39 Punkten nur einen Puffer von vier Zählern auf den ersten Relegationsplatz 15.

„Wir müssen einfach weiter punkten und vielleicht auch mal mit einem Zähler zufrieden sein“, lautet nicht zum ersten Mal Helds Ansage. Unterföhring ist Elfter mit zwei Zählern und zwei Spielen weniger als Schwaig. Letzte Saison ein 3:7 zuhause, ein 2:5 am drittletzten Spieltag und diese Saison im Hinspiel ein 0:0. Gewinnen konnten die Sportfreunde noch nicht gegen diesen top-besetzten Gegner, der 2017/18 ein Gastspiel in der Regionalliga gab.

Für Zlatan Simikic übernahm zum Frühjahrsstart FCU-Urgestein und Torjäger Andreas Faber das Traineramt. „Nur als Trainer“, bestätigt Sportleiter und Vorsitzender Zivan Zivanovic, für den Schwaig „die zweite Heimat ist“, nachdem seine Eltern dort mal ein Restaurant betrieben hatten. (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

F. Hornof, (Schmid); Jell, Ibrahim, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Fichtlscherer, Roth, Georgakos, Neumann, Simak, Fink, J. Hornof, Held, Bartl, L. Hones, M. Hones