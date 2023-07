FC Sportfreunde Schwaig gewinnt Flughafen-Derby gegen VfB Hallbergmoos

Nils Wölken traf für Schwaig zum Sieg. Foto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

Mehr Derby ging nicht am 1. Spieltag der Landesliga Südost: Es kam zum – lange erwarteten – Duell zwischen den Sportfreunden Schwaig und dem Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos.

München – Nur acht Kilometer trennen die beiden am Flughafen angesiedelten Kontrahenten. Fast 800 Fans wollten sich dieses Nachbarschaftstreffen nicht entgehen lassen – und am Ende setzte sich der Außenseiter mit 2:1 durch. Die vielen Querverbindungen machten dieses Lokalderby besonders spannend. Hallbergmoos ging bereits nach acht Minuten in Führung. Doch dann leistete sich der neue VfB-Torhüter David Hundertmark einen schweren Schnitzer, den Vincent Sommer (21.) zum Ausgleich nutzte. In der Folge agierten die neuformierten Hallbergmooser recht gefällig, blieben aber zu harmlos. So schafften die eingespielteren Schwaiger den verdienten und viel umjubelten Siegtreffer durch Nils Wölken (72.) – und beim Bayernliga-Absteiger machte sich Frust breit.

Aber auch ein weiterer Ex-Bayernligist musste erkennen, dass auch in der Landesliga die Aufgabe nicht leicht wird. So verlor der TSV 1860 Rosenheim überraschend deutlich mit 0:4 beim TSV Grünwald. Bei den Gastgebern feiert der neue Trainer Rainer Elfinger einen glänzenden Einstand und einen besonderen „Held“, denn mit drei Treffern avancierte David Halbich zum Matchwinner. Bei den frustrierten Innstädtern kassierte Malik Salkic einen Platzverweis (74.).

Einen klaren Sieger gab es beim Aufsteiger-Duell zwischen dem. 1. FC Garmisch-Partenkirchen und der SpVgg Feldmoching. Wobei die Gäste vom Pech verfolgt waren. Bis zur 52. Minute hielt das Team von Trainer Helmut Leidenberger ganz gut mit, dann unterlief Nabil Tcha-Zodi ein Eigentor und die Garmischer bekamen Oberwasser. Mit den weiteren Treffern von Jonas Poniewaz (58.) und dem eingewechselten Gabriel Taffertshofer (87.) feierten die Garmischer ein glänzendes Landesliga-Comeback, Feldmoching musste erst einmal Lehrgeld zahlen. (Klaus Kirschner)