Schwaig: Rosenheim zu Gast im Sportpark - Das Hinspiel endete 1:0 für die Hausherren

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Gut gemacht: Nach dem Schwaiger 1:0 klatschen sich (v. l.) Mateus Hones, Torschütze Vincent Sommer, Leon Roth und Raffi Ascher, der den Treffer vorbereitet hatte, ab. Probleme nach Umstellungen Sommer macht das Tor des Tages © Rainer Hellinger

Im Hinspiel mühte sich der FC Schwaig zu einem 1:0 Auswärtssieg beim DJK Rosenheim. Nun steht das Rückspiel der beiden Landesligisten im Sportpark Schwaig an.

Schwaig – Der SB DJK Rosenheim ist am heutigen Freitagabend zu Gast im Sportpark des FC Schwaig; Spielbeginn 19.30 Uhr. Wenn die Sportfreunde auch nach diesem 31. Spieltag den FC Unterföhring „noch ärgern wollen“, müssen sie auch heute drei Punkte einfahren.

Das Hinspiel gewann Schwaig mit viel Dusel 1:0 durch den Treffer in der 92. Minute des drei Minuten vorher eingewechselten Stefan Haberl. Der Joker von Rosenheim stand fünfmal im Kader und konzentriert sich nach krankheits- und verletzungsbedingten Pausen inzwischen auf seine Arbeit als Nachwuchstrainer.

Eine gute Bank und einen starken Kader hat Schwaig auch weiterhin. So kam zuletzt in Grünwald Spielertrainer Ben Held erst beim vierten von insgesamt fünf Wechseln in der Schlussminute aufs Feld. Apropos Grünwald – es war der fünfte 1:0-Sieg, davon der vierte auswärts, aber Held bekannte hinterher, „dass wir auch 1:6 hätten verlieren können“.

Daniel Stich fehlt Schwaig im Rückspiel

Aus dem starken Defensivverbund fällt der mit 135 Landesligaspielen für Mitterteich so erfahrene Daniel Stich aus. Der 28-jährige musste in Grünwald bereits nach 30 Minuten raus, für ihn ist die Saison bereits gelaufen. Ansonsten wird sich am Kader nichts ändern. Lucas Hones, mit 21 Jahren der ältere der kurz vor der Winterpause gekommenen Hones-Brüder, könnte nach Verletzungspause wieder eine Option werden.

„Wenn wir weiter Bock haben, Unterföhring ärgern zu wollen, und davon gehe ich zu hundert Prozent aus, dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen und solche Spiele gewinnen“, darauf hat Held seine Mannen diese Woche nochmal eingeschworen.

Es wird aber ein zu allem entschlossener Gegner aufkreuzen. Ins Frühjahr ist der SBR mit einem Sieg und zwei Unentschieden gestartet. „In jedem Spiel eine Rote Karte, später noch eine, damit fing das Schlamassel an“, blickt Abteilungsleiter Thomas Leppert zurück. „Torhüter Mihajlo Markovic war zweimal mit je zwei Spielen Sperre beteiligt.“ Leppert: „An dessen jungen Vertretern lag’s nicht, wir sind nie abgeschossen worden, haben einfach nicht getroffen.“ (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

F. Hornof, Schmid, Simak, Fink, Jell, Neumann, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, J. Hornof, Held, Maier, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, M. und L. Hones.