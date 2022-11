Siegtreffer in der Nachspielzeit: Sportfreunde Schwaig schlagen spät zu

Teilen

Schwaiger Jubeltraube: Nach seinem Siegtreffer wurde Torschütze Maxi Buchauer von seinen Kollegen schier erdrückt. Foto: rainer hellinger © rainer hellinger

Einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg errang der FC Schwaig beim zuletzt viermal in Folge siegreichen TSV Karlsfeld.

Schwaig – Das umjubelte 2:1 von Maxi Buchauer fiel in der Nachspielzeit. Schwaigs Trainer Ben Held musste ein weiteres Mal umbauen. Für Leon Roth (Bänderverletzung), Daniel Stich (Arbeit), Franz Hornof (Urlaub) sowie Markus Straßer rückten Hannes Empl, Daniel Fichtlscherer, Jannis Sternberg und Vincent Sommer in die Startelf. Auch Held begann dieses Mal, im Gegensatz zum Spiel in Forstinning, und bildete mit Raffi Ascher und Sommer die Offensivabteilung.

In den ersten Minuten waren beide Teams auf Ballsicherung und Spielkontrolle aus, ohne die Sicherheit in der eigenen Defensive zu riskieren. Dabei neutralisierten sie sich weitestgehend im Mittelfeld, sodass die erste gute Torchance erst in der 18. Minute zu verzeichnen war. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte legte Abdul Bangura an der Mittellinie auf Michael Dietl ab, der sofort in die Spitze auf Dominik Pöhlmann und damit in die Schnittstelle der Viererabwehrkette spielte. Pöhlmann scheiterte aber an Schwaigs Torwart Sternberg.

Zehn Minuten später die erste gute Torchance für die Gäste: Bilal Ibrahim bediente Held, dessen Hammer aus 18 Metern aber um wenige Zentimeter am rechten Torpfosten vorbeistrich. Nach einer Ecke von der rechten Seite durch Hannes Empl kam Sommer am langen Pfosten an die Kugel, doch seinen Schuss blockte ein Abwehrspieler ab. In der 41. Minute ging Schwaig in Führung. Ibrahim gewann im Mittelfeld einen Zweikampf, spielte sofort in den Lauf von Ascher, der Karlsfelds starkem Torwart Dominik Krüger aus elf Metern keine Abwehrchance ließ.

FC Sportfreunde Schwaig gegen TSV Karlsfeld: Buchauer drückt den Ball in der 91. Minute über die Linie

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber mehr Druck aufzubauen, intensivierten ihr Pressing – und hatten nach einer Viertelstunde damit auch den erwünschten Erfolg. Nach einem Schwaiger Ballverlust im Mittelfeld, schaltete Karlsfeld blitzschnell um, spielte den Ball auf den linken Flügel zu Pöhlmann, der eine schön getimte Flanke in die Mitte brachte, wo Dietl am höchsten stieg und aus sieben Metern Entfernung zum 1:1 einköpfte.

Aber Schwaig steckte den Gegentreffer gut weg und wäre in der 67. Minute beinahe wieder in Führung gegangen. Ibrahim spielte Ascher an, der direkt auf Sommer ablegte. Dieser zog aus 20 Metern ab, doch Torwart Krüger drehte die Kugel mit einer tollen Reaktion noch über die Latte. Zwei Minuten später zirkelte Lucas Hones einen Freistoß aus 20 Metern über die Latte.

Beide Teams warfen die letzten 15 Minuten noch einmal alles, was an Kraftreserven da war, in die Waagschale, doch beide Hintermannschaften standen recht sicher. Bis zur 91. Spielminute: Mateus Hones schlug einen Eckball von der rechten Seite scharf auf den kurzen Pfosten. Nils Wölken verlängerte per Kopf auf Buchauer, der aus drei Metern Entfernung den Ball zum Siegtreffer über die Linie drückte. (hr)