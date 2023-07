Erfolgreiche Generalprobe: Schwaig schmeißt Schwaben Augsburg aus Pokal

Von: Helmut Findelsberger

Eiskalt eingenetzt: Schwaig Spielertrainer Ben Held (l.) setzt einen Kopfball zum 3:1 in die Maschen. Augsburgs Torwart Kevin Schmidt, Matthias Ostrzolek und Nicola Della Schiava (v. r.) haben das Nachsehen. Foto: dominik findelsberger © dominik findelsberger

Schweißtreibend war der letzte Test vor dem Ligastart für beide Teams am späten Samstagnachmittag. Landesligist FC Schwaig warf dabei den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg mit 3:2 (2:1) Toren aus dem Toto-Pokal.

Schwaig – Die Sportfreunde sind somit in der ersten Hauptrunde dabei. Und sie haben gezeigt, dass sie für kommenden Freitag und das Derby gegen Hallbergmoos im Rahmen der Saisoneröffnungsveranstaltung der Landesliga Südost gerüstet sind.

Die „Schwabenritter“ legten im Stile eines klassenhöheren Gegners los. Mit einem Pass in die Spitze wurde Kapitän Marco Greisel in Position gebracht, dessen Schuss konnte FC-Keeper Franz Hornof noch abwehren, den Nachschuss aber nützte Simon Gail zum 1:0 nach fünf Minuten.

Es dauerte aber nicht lange, dann hatten Kapitän Tobias Jell und Johannes Empl als neuformiertes Innenverteidiger-Duo, und vor allem Mittelfeld-Abräumer Bilal Ibrahim den Dreh raus, wie man diese Angriffe unterbinden kann. Schwaig war nun ebenbürtig und wurde immer mutiger. Nach starkem Forechecking von Spielertrainer Ben Held fehlte Leon Roth nur eine etwas längere Zehenspitze zum Abschluss, und ein Held-Volleyschuss ging übers Tor. Nach der ersten von insgesamt drei Trinkpausen folgten zunehmend zielstrebigere Schwaiger Angriffe.

Nach 23 Minuten gewann Raffael Ascher Kopfball- sowie Laufduell und hob den Ball ganz stark über den zu weit vor dem Tor stehenden Maximilian Reil zum Ausgleich ins TSV-Netz. Torhüter und Pfosten zusammen verhinderten zehn Minuten später einen Treffer des immer stärker aufdrehenden Markus Straßer.

Mit einem Freistoß und einer Ecke sowie einem knapp vorbei gehenden Flugkopfball von Jonas Greppmeir meldeten sich die Gäste wieder zurück. Der nächste Treffer fiel jedoch verdientermaßen auf der anderen Seite. Erneut überlistete Ascher den zu weit draußen postierten Keeper (45.). Noch vor dem Pausenpfiff stresste der Liga-Toptorjäger der letzten Saison Verteidiger Havoli und Keeper Reil abermals.

Die Gäste kamen mit dem eingewechselten Torhüter Kevin Schmidt, das Heimteam mit noch mehr Angriffslust aus der Kabine. Straßer, Ascher und Ibrahim sorgten für Betrieb vor dem neuen Keeper. Und bejubelten zunächst das vermeintliche 3:1. Bei dem Pressball soll das Leder aus Sicht des Schiedsrichters an Helds Hand gegangen sein, der wiederum deutete unmissverständlich an: „Es war die Brust.“ Das Tor zählte nicht.

Zweimal hatte dann Simon Achatz für Augsburg einen Treffer auf dem Fuß, einmal rettete dabei Torwart Hornof ganz stark. Es folgte in der 57. Minute der Treffer zum 3:1. Held leitete per Kopf zu Straßer, und dessen Flankenlauf krönte der FCS-Coach mit überlegtem Kopfball. Ascher schoss nach gewonnenem Laufduell knapp vorbei, ehe Achatz, steil geschickt, der Anschlusstreffer gelang.

Es folgte die letzte Trinkpause, und da schien bei Schwaig was Spezielles dabei gewesen zu sein. Die Sportfreunde kontrollierten nämlich nun Ball und Bayernligisten. Hornof musste noch einmal stark abwehren, ehe beim Nachschuss der Abseitspfiff ertönte. Dann hatten die beiden Tobis, Bartl und Paulus, sowie Straßer Chancen für einen weiteren Treffer. Als Bartl bei einem weiteren Konter auf und davon stürmte, holte ihn Maximilian Heiß von hinten rustikal von den Beinen. Schiri Fridolin Hiefner zögerte beim Griff zur Roten Karte keine Sekunde in der 95. Minute. Der Schlusspunkt in einer farbigen Partie. (fin)