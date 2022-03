Schwaig gegen Chiemgau: FC lässt Punkte liegen - die Gäste retten sich aus der Abstiegszone

Die hohe Fußballkunst zelebriert hier Gästespieler Julian Höllen (r.) im Duell mit Schwaigs Verteidiger Daniel Stich. © Christian Riedel

Der FC Schwaig verpasst die Chance, weiter Druck auf Unterföhring aufzubauen. Traunstein steht mit zwei Punkten Abstand durch den Sieg auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Schwaig – Mit 1:3 Toren hat der FC Schwaig sein Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein verloren und trauerte dabei einigen vergebenen Chancen aus der ersten Halbzeit nach. Wesentlich effizienter waren die Gäste aus dem Chiemgau. Dabei begann die Heimelf schwungvoll. Bereits nach zwei Minuten die erste Torchance. Nach einer Ecke von der linken Seite setzte Vincent Sommer den Ball am langen Pfosten volley knapp neben das Tor. Kurz darauf bediente er Lucas Hones auf dem linken Flügel, der nach innen zog. Sein Schuss aus 18 Metern strich am rechten Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite verfehlte Julian Höllen aus 25 Metern das Tor.

In der 10. Minute fast die Führung für Schwaig. Mario Simak bediente Spielertrainer Ben Held, der vor Torwart Issa Ndiaye zu lange zögerte, sodass ein Verteidiger noch ein Bein dazwischen bekam. Einen Sommer-Schuss nach Pass von Markus Straßer parierte Ndiaye glänzend. In der 31. Minute legte Sommer die Kugel von der Torlinie zurück auf Held, der aus sechs Metern ein Verteidigerbein traf, den Nachschuss setzte Simak über den Kasten. Kurz vor der Halbzeit verletzte sich Hannes Empl, für ihn kam Johannes Hornof. In der 45. Minute reklamierten die Hausherren vergebens Elfmeter, nachdem Held und Ndiaye zusammengeprallt waren. Schiedsrichter Leonhard Burghartswieser entschied aber auf Stürmerfoul.

Traunstein kommt in Abschnitt zwei besser rein

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie zunächst dahin. Schwaig versuchte Druck aufzubauen, kam aber kaum gefährlich vor das Traunsteiner Tor. Besser machten es die Gäste. Nach einem Schwaiger Ballverlust spielten sie einen weiten Ball auf Danijel Majdancevic, der Torwart Franz Hornof aus zehn Metern keine Abwehrchance ließ (59.). Bevor sich Schwaig sortieren konnte, stand es bereits 0:2. Ein weiter Schlag aus der eigenen Abwehr erreichte Kenan Smajlovic, der einen Tick früher als Torwart Hornof am Ball war (61.) und zum 2:0 einschob.

Schwaig raffte sich nochmal auf und kam in der 67. Minute zum Anschlusstreffer. Einem Traunsteiner Spieler war der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Held zum 1:2 (67.). Im Anschluss warf Schwaig alles nach vorne, doch die Pässe kamen zu ungenau, sodass Traunstein das Spielgeschehen vom eigenen Tor wegverteidigen konnte. In der 71. Minute war es dann wieder Majdancevic, der einen Konter zum 3:1 abschloss.

Das war nun die endgültige Entscheidung. Traunstein stand gerade in der Innenverteidigung sehr sicher, und Schwaig war nicht mehr imstande, das Blatt zu wenden. So stand am Ende ein verdienter Sieg der Gäste zu Buche, da sie ihre Chancen konsequent nutzten und mit viel Einsatz und Willen die Partie für sich entschieden. Damit zieht Traunstein auch in die nächste Runde des Toto-Pokals ein. (Rainer Hellinger)