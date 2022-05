FC SF Schwaig will Unterföhring ärgern: „Die haben den Druck, nicht wir“

Von: Helmut Findelsberger

Tüfteln an der Taktik: Schwaigs Spielertrainer Ben Held (r.) und Florian Fink. © Christian Riedel

Zum Topspiel des 32. Spieltags in der Landesliga Südost fährt der FC Schwaig heute Abend zum FC Unterföhring. Spielbeginn im Sportpark Isarau ist um 19.30 Uhr.

Schwaig – Irgendwie hört man bei den Gastgebern schon raus, dass sie mit ihrer „windschief zum Platz errichteten Tribüne“ ein Alleinstellungsmerkmal haben. Etwa 150 überdachte Sitzplätze gibt es da, aber die werden diesmal nicht reichen. Auf die überwiegend bescheidene Resonanz von 30 bis 100 Zuschauern bei Heimspielen angesprochen, meint Abteilungsleiter Zivan Zivanovic, man habe sich daran gewöhnt: „Zwei Abstiege aus Regional- und Bayernliga in den letzten drei Jahren sind mit ein Grund für den Zuschauerrückgang.“

Dass es auch anders geht, zeigte die Partie Mitte März beim 2:2 gegen das damals noch als Aufstiegskandidat gehandelte Karlsfeld, als die Zuschauerzahl auf 200 hochgeschnellt war. In einem Videoclip machen diesmal Spieler und Funktionäre Werbung für das Schlagerspiel.

Nicht-Föhringer werden in Scharen kommen, denn die Schwaiger Fans sind für ihre Reisefreudigkeit bekannt. Selbst aus Allershausen haben sich welche angekündigt, hat Spielertrainer Ben Held in seinem Heimatort erfahren. Tabellenzweiter gegen Tabellendritter: Unterföhring kann den frechen Aufsteiger Schwaig einfach nicht abschütteln. Drei Punkte liegen die Sportfreunde zurück. Durch den 7:3-Kantersieg im Hinspiel sollte der FCU sich zumindest den direkten Vergleich gesichert haben. „Da haben wir zur Pause 3:2 geführt und uns dann in einer schlechten zweiten Hälfte vom schnellen Ausgleichstreffer nicht mehr erholt“, erinnert sich Held an das erste Duell.

„Wir haben erst im Laufe der Saison unsere Zielsetzung in Aufstieg umformuliert“, sagt Zivanovic. Angesichts der vielen Neuzugänge mit Erfahrung von Bayernliga bis zur 3. Liga sollte das doch eigentlich von Haus aus das Ziel gewesen sein.

„Die haben den Druck, nicht wir, und die müssten eigentlich dastehen, wo Erlbach steht“ sagt Schwaigs Coach. „Und wenn Unterföhring nicht gewinnt, bleibt’s weiter spannend“. Personalsorgen hat er auch: „Viele waren wir nicht diese Woche im Training, weil einige gekränkelt haben“.

FCS-Kader

F. Hornof, Schmid; Neumann, Jell, Simak, Fink, L. Hones, Ascher, Sommer, Straßer, Joh. Hornof, Held, Maier, Haberl, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, M. Hones