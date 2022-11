„Froh, wenn Winterpause ist“: Schwaig will weg von den Relegationsplätzen

Von: Helmut Findelsberger

Will die Vorrunde abschütteln: Schwaigs Spielertrainer Ben Held (M.) blickt zuversichtlich nach vorne. © Christian Riedel / fotografie-ri

Um etwas „Winterspeck“, sprich Punkte, geht es für die Sportfreunde des FC Schwaig an diesem Samstagnachmittag. Der ASV Dachau ist um 13 Uhr der Gastgeber – und das voraussichtlich auf Kunstrasen.

Schwaig – Der „Haupti“, gemeint ist damit ASV-Trainer Manuel Haupt, hat dies Schwaigs Spielertrainer Ben Held schon mal angedeutet. Beide kennen sich aus zwei gemeinsamen Spielzeiten in Freising. Held war 2013 nochmal in die Domstadt zurückgekehrt und mit 50 Treffern überaus erfolgreich. Held trifft immer noch, ist mit elf Treffern Schwaigs Toptorschütze. Manuel Haupt ist nur noch Trainer. Und als solcher ist er mit Dachau nach dem „Betriebsunfall“ Abstieg in seiner ersten Saison gleich wieder aufgestiegen. Vier Relegationsspiele waren nötig.

„Die damit verbundene kurze Pause von nur zwei Wochen hat sich bei unserem Saisonstart bemerkbar gemacht“, blickt Haupt zurück. Drei Niederlagen am Stück, die dritte mit 0:1 im Hinspiel in Schwaig. Danach hat sich der ASV in der Tabelle ganz schön nach oben gearbeitet. Das gipfelte im 3:0 in Forstinning. Drei Niederlagen und nur ein 1:1 in Brunnthal sorgten dann aber dafür, dass man wieder unten drinhängt. „Wir haben seit dem Start der Frühjahrsvorbereitung Ende Januar bis auf die kurze Sommerpause durchgespielt, jetzt haben wir zu viele Ausfälle“, nennt Haupt einen der Gründe für den Rückfall. „Wir sind aber auch selbst schuld, und ich bin froh, wenn Winterpause ist.“

„Mindestens vier Punkte“ hatte Held vor den letzten drei Spielen vor der Pause als Ziel gesetzt. Sechs sind es schon nach Siegen in Karlsfeld und gegen Wasserburg. Endlich mal auf keinem Abstiegsplatz, ja nicht mal Relegationsplatz stehen die Sportfreunde aktuell. „Und so wollen wir auch überwintern“, stellt Held klar. So viel Dusel wie zuletzt beim 3:2 gegen Wasserburg hatten sie auch beim 1:0-Hinspielsieg gegen Dachau, „und da hat sich unsere nicht so gute Verfassung abgezeichnet, was sich dann in den folgenden Spielen bestätigte“, erinnert Held. Ob Spezl Haupt weiß, dass dem FCS Kunstrasen besonders liegt? Jannis Sternberg ersetzt im Tor weiter Franz Hornof, der beruflich im Ausland weilt. Nils Wölken ist nicht da, der angeschlagene Maxi Buchauer pausiert, aber Daniel Stich ist zurück.

FCS-Kader

Sternberg; Jell, Neumann, Ibrahim, Simak, L. Hones, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Stich, Maier, Bartl, Fichtlschereer, Georgakos, M. Hones